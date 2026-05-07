Geely acquisisce parte degli impianti Ford in Spagna. Possibile produzione di modelli dei due gruppi

Il gruppo automobilistico cinese Geely avrebbe raggiunto un accordo per acquisire una parte degli impianti produttivi Ford in Spagna, con l'obiettivo di avviare la produzione di alcuni propri modelli in Europa. Lo precisa il sito di Reuters riportando quanto diffuso dalla testata specializzata spagnola La Tribuna de Automoción che cita fonti del settore. Secondo le indiscrezioni, Geely - secondo costruttore automobilistico cinese dopo BYD - acquisterebbe le strutture di assemblaggio «Body 3» dello stabilimento Ford di Almussafes, vicino Valencia.

Le parti starebbero inoltre valutando la possibilità che il gruppo cinese produca anche un modello per Ford. L'operazione si inserisce nel più ampio processo di espansione del costruttore asiatico in Europa, volto a rafforzare la presenza industriale nel continente e ad aggirare dazi e normative sempre più stringenti sulle importazioni di auto prodotte fuori dall'Unione europea. Al momento, Geely e Ford non hanno confermato ufficialmente l'operazione. Il gruppo cinese non ha risposto alle richieste di commento, mentre un portavoce Ford ha definito le notizie «speculazioni», rifiutandosi di aggiungere ulteriori dettagli.

Intanto, sempre secondo La Tribuna de Automoción, anche il colosso cinese Saic Motor starebbe valutando la creazione di un sito produttivo europeo nella città portuale di Ferrol, in Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Le autorità regionali galiziane non hanno commentato le indiscrezioni. Ad aprile il presidente della Galizia, Alfonso Rueda, aveva visitato il quartier generale di Saic Motor in Cina nell'ambito di una missione finalizzata ad attrarre investimenti industriali cinesi nella regione.