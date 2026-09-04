Geely, ad agosto vendute 270.194 auto, fuori dalla Cina è +205%. Sostenuta la crescita dei NEV

Geely Auto Group ha chiuso agosto con 270.194 veicoli venduti, segnando il sesto mese consecutivo di crescita sia su base annua sia rispetto al mese precedente. Il dato rappresenta un incremento dell'8% in entrambi i confronti. Particolarmente sostenuta la crescita dei veicoli a nuova energia, arrivati a 175.877 unità, il 19% in più rispetto ad agosto 2025 e pari al 65% delle vendite complessive del mese. Tra i marchi del gruppo, Zeekr ha registrato 36.981 consegne, con un incremento del 110% su base annua, mentre Lynk & Co ha totalizzato 17.027 unità, di cui 15.504 a nuova energia. Il marchio Geely ha invece raggiunto 216.186 veicoli, in crescita del 10% rispetto al mese precedente. Il risultato più significativo arriva però dai mercati internazionali. Ad agosto Geely Auto Group ha venduto 110.094 veicoli al di fuori della Cina, con una crescita del 205% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

È l'ottavo mese consecutivo di crescita anno su anno e mese su mese e, soprattutto, il terzo mese consecutivo con vendite estere superiori alle 100 mila unità. Anche in questo caso la componente a nuova energia rappresenta la maggioranza delle vendite: le esportazioni di questi veicoli hanno raggiunto 70.629 unità, con una crescita del 446% su base annua e una quota del 64% delle vendite internazionali. La crescita internazionale trova conferma nei risultati ottenuti dai singoli marchi e modelli. Nei primi sette mesi dell'anno Zeekr si è posizionata al primo posto tra i marchi premium di veicoli elettrici a batteria in Australia e Thailandia, mentre Lynk & Co ha conquistato a luglio la leadership tra i marchi premium di ibride plug-in in Tunisia. Il marchio Geely è risultato tra i più venduti a Panama e tra i primi tre brand di veicoli elettrici a batteria in Ecuador. Buoni risultati anche per i modelli. Zeekr 7X ha guidato nei primi sette mesi il segmento dei SUV premium di medie dimensioni in Australia ed è stato il BEV premium più venduto in Malaysia.

Zeekr 009 ha invece conquistato la leadership tra gli MPV elettrici a batteria in Thailandia e Malaysia e tra gli MPV elettrici premium a Singapore. A luglio Lynk & Co 08 è stato il PHEV premium più venduto in Tunisia, mentre Lynk & Co 900 ha raggiunto il primo posto tra i veicoli premium a nuova energia in Egitto. Prosegue la crescita anche di Geely EX2, primo tra i veicoli elettrici in Thailandia e tra i BEV in Giordania a luglio, oltre che secondo nelle vendite complessive di BEV in Messico. Geely EX5 EM-i ha invece guidato il mercato dei PHEV di segmento C in Polonia, quello dei SUV di segmento C e il secondo posto tra i PHEV in Spagna, conquistando inoltre la leadership tra i SUV PHEV in Messico.