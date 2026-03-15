Geely Auto diventa un “traino per l'industria” secondo S&P Global. Primo costruttore cinese ammesso nell'albo delle aziende sostenibili

Geely Auto entra nello 'S&P Global Sustainability Yearbook' e ottiene il riconoscimento di 'industry mover', ossia azienda che fa da 'traino per l'industria'. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il gruppo è stato inserito per la prima volta nell'albo della sostenibilità di S&P Global, per il quale sono state prese in esame oltre 9.200 aziende mondiali, escludendone 848 appartenenti a 59 settori industriali. Geely controlla i marchi Volvo Cars, Polestar, Lotus Cars, Lynk & Co, Zeekr, Smart in joint venture con Mercedes, Proton, Geometry e London EV Company, costruttore dei taxi della capitale britannica.

Per il comparto dell'auto S&P Global ha valutato 78 costruttori inserendo per la prima volta una casa cinese in un lista di 8 componenti. Si tratta delle indiane Mahindra&Mahindra, Hero Motor e Tata, dell'italiana Ferrari, della turca Ford Otomotiv e delle coreane Kia e Hyundai. Geely era stata selezionata per 3 anni consecutivi dal 2023 al 2025 senza mai riuscire ad entrare nell'elenco di S&P Global.