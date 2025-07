Geely Auto sbarca in Italia, distribuita dalla Jameel Motors. Esordio con il Suv EX5 elettrico

Sarà Jameel Motors, l'azienda saudita leader globale nelle soluzioni per la mobilità e partner di riferimento per i principali marchi automobilistici, a distribuire in Italia i prodotti del gruppo cinese Geely. Lo farà, è stato annunciato, con un focus specifico su quelli che in Cina vengono definiti Nev (new energy vehicles) cioè i modelli elettrici e ibridi plug-in. Il mandato, si legge in una nota, è stato assegnato da Geely a Jameel Motors (che già opera in Algeria, Cina, Egitto, India, Giappone, Marocco, Principato di Monaco, Arabia Saudita e Turchia) dopo l'ingresso nel mercato polacco avvenuto lo scorso aprile. La neo-costituita Jameel Motors Italia prevede il lancio nell'ultimo trimestre del 2025 di due modelli di punta di Geely Auto: il suv 100% elettrico EX5 e un non meglio definito suv Super-Hybrid plug-in.

Entrambi sono progettati e realizzati su una piattaforma tecnologica avanzata che garantisce elevati standard di sicurezza, prestazioni e qualità. Verrà proposta una garanzia di 6 anni. Jameel Motors Italia punta a sviluppare una rete sul nostro territorio di circa 100 punti vendita e assistenza. A guidare Jameel Motors Italia sarà Marco Santucci, manager con trent'anni di esperienza nel settore automotive che recentemente, ha guidato Jaguar Land Rover Italia. Riconosciuto per la sua leadership e per le competenze trasversali in ambito vendite, marketing, innovazione e customer experience, vanta una solida esperienza nel generare performance e crescita sostenibile.

La sua visione strategica - sottolinea il comunicato - unita a una profonda conoscenza del settore automotive, ne fa una figura chiave per dare forma e slancio alla visione di Jameel Motors Italia. A sua volta Santucci ha commentato «con la tecnologia d'avanguardia di Geely Auto e l'approccio centrato sul cliente di Jameel Motors, siamo nella posizione ideale per portare un reale valore al mercato. Restare flessibili e aperti al cambiamento sarà la chiave per garantire il successo futuro e generare un impatto positivo per i clienti e il settore»: Una visione più che positiva anche quella di Jasmmine Wong, ceo di Jameel Motors. "È un'opportunità straordinaria in un momento in cui il mercato vive una fase di grande trasformazione - ha detto -tra transizione green e rapida evoluzione tecnologica. La capacità di innovare, ascoltare il cliente e anticipare i trend sarà la nostra forza, per offrire soluzioni sempre più sostenibili e all'avanguardia».

Geely Auto è uno dei principali produttori automobilistici cinesi e un pioniere nella guida intelligente, con una presenza in oltre 80 Paesi e oltre 2,17 milioni di veicoli venduti nel 2024. L'azienda opera con un approccio fortemente orientato all'innovazione, grazie al contributo di oltre 50mila dipendenti attivi in 12 stabilimenti e 5 centri globali di ricerca e sviluppo situati a Hangzhou, Ningbo, Göteborg, Coventry e Francoforte. Dal 2023, l'Italia rappresenta il cuore creativo e progettuale del gruppo cinese, grazie all'apertura del Geely Innovation Design Center a Milano.