Geely Auto Talks arriva a Bari, focus sul futuro dell'automotive. Santucci: «In Italia 8% di auto elettriche, gap con Europa si chiuderà»

Nuove tecnologie, competenze emergenti, prospettive professionali nel mondo automotive, con un focus sul Mezzogiorno. Sono stati i temi al centro della tappa della piattaforma di dialogo Geely Auto Talks ospitata oggi a Bari nella sede della Libera università mediterranea Giuseppe Degennaro (Lum). All'incontro, dal titolo 'Mobilità futura: sfide e opportunità per giovani e imprese, a Bari e nel Mezzogiorno', hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese e giovani, che hanno dialogato su innovazione, tecnologia, nuove competenze e trasformazione della mobilità.

Erano presenti, fra gli altri, Marco Santucci, managing director di Geely Italia, e Francesco Maldarizzi, presidente di Maldarizzi Automotive. Nel corso dell'appuntamento barese sono, inoltre stati presentati, la ricerca 'Competenze e professioni nel settore automotive', realizzata da Youtrend in collaborazione con Geely Italia, e il progetto Autobots, sviluppato dal Politecnico di Bari in collaborazione con Maldarizzi Automotive.

C'è stato spazio anche per il panel 'L'automotive del futuro: tecnologie, connettività e nuove competenze', dedicato proprio al futuro del comparto. Santucci si è, inoltre, confrontato con due studenti della Lum, dei corsi di Economia e Ingegneria, parlando delle competenze richieste dall'evoluzione dell'automotive e del rapporto tra formazione universitaria e mondo del lavoro. Il convegno ha concluso una serie di eventi cominciati lo scorso 22 ottobre con test drive e incontri dedicati all'innovazione automotive ospitati sempre dall'università Lum.

Nel corso dei test drive i partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire da vicino la gamma del colosso cinese dell'automotive Geely e vivere un'esperienza diretta di guida. «Vogliamo avvicinare istituzioni, mondo universitario e mondo industriale - ha detto Santucci - perché attraverso un allineamento di questi tre mondi si riescono a formare le competenze del domani di cui le aziende hanno bisogno per prepararsi all'evoluzione e al trasformazione che il mondo il settore automobilistico sta già vivendo in questi giorni».

«Se guardiamo i dati dell'elettrico la strada del mondo automobilistico è abbastanza segnata, Francia e Germania sono a oltre il 30% di immatricolazioni, la Spagna ha superato il 20%, i Paesi del nord Europa superano il 40%. L'Italia è rimasta fanalino di coda con l'8%, quindi lo sviluppo dell'elettrico tenderà a crescere e il Paese chiuderà il gap con l'Europa». Lo ha detto a Bari Marco Santucci, managing director di Geely Italia, a margine dell'evento Geely Auto Talks.

«L'elettrico - ha aggiunto - consente di avere le macchine più sicure, inoltre è la premessa alla guida autonoma che noi consideriamo fantascienza, ma che è già in realtà in molti Stati americani e in Cina». «L'auto elettrica - ha concluso Santucci - rappresenta per noi la migliore forma di mobilità anche perché ha un costo notevolmente inferiore. Se togliessimo i dazi ai prodotti cinesi le auto elettriche costerebbero quasi la metà rispetto ai prodotti simili termici, con più tecnologia e più sicurezza».