Geely Auto Talks, automotive e lavoro: il 75% delle aziende non trova talenti per la mobilità del futuro

NAPOLI - Se da un lato la mobilità connessa cresce rapidamente e ridefinisce il panorama automotive, dall’altro emerge una criticità sempre più evidente che rischia di rallentarne lo sviluppo: la carenza di competenze. Secondo quanto emerso dalla ricerca presentata durante il roadshow “Geely Auto Talks”, il 75% delle aziende fatica a reperire profili specializzati nei settori chiave della nuova mobilità. Un dato che evidenzia uno scollamento profondo tra innovazione tecnologica e disponibilità di talenti.

Entrando nel dettaglio, le difficoltà di reclutamento si concentrano soprattutto in alcuni ambiti strategici. L’elettrificazione rappresenta l’area più critica, con il 36% delle aziende che segnala una carenza di competenze, seguita da vicino dall’intelligenza artificiale e dal machine learning, indicati dal 34% delle imprese, e dalla sostenibilità, ferma al 31% . Si tratta esattamente dei pilastri su cui si fonda la trasformazione della mobilità contemporanea, segno evidente di un’ampia differenza tra domanda e offerta.

Parallelamente le competenze più richieste dal mercato confermano questa direzione. Gli esperti in intelligenza artificiale sono oggi ricercati dal 61% delle aziende, mentre il 51% punta su figure specializzate nella gestione dei Big Data e il 46% su professionisti della cyber security . Numeri che raccontano come l’automotive si stia progressivamente trasformando in un settore sempre più vicino al mondo IT, dove software, dati e sicurezza informatica assumono un ruolo centrale.

Non sorprende quindi che una posizione su quattro nell’ambito IT e del data management resti attualmente scoperta, costringendo molte aziende a rivedere le proprie strategie di sviluppo delle risorse umane. Sempre più realtà stanno infatti adottando il cosiddetto approccio “Make”, puntando sulla formazione interna per creare competenze che il mercato non riesce a fornire. Una soluzione efficace nel breve periodo, ma che evidenzia la necessità di un intervento più ampio e coordinato che coinvolga università, istituzioni e industria.

Parallelamente stanno emergendo anche nuove figure professionali, destinate a diventare sempre più rilevanti con l’evoluzione della mobilità connessa. Tra queste spiccano i coordinatori di trasporto, che rappresentano il 27% dei nuovi ruoli individuati, i supervisori di flotta con il 22% e gli esperti in Data & Operation con il 18% . Professioni che riflettono il passaggio da un modello centrato sul veicolo a uno orientato alla gestione dei flussi, delle infrastrutture e delle informazioni.

La trasformazione in atto non è soltanto tecnologica, ma anche culturale e professionale, come sottolineato da Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr: «La trasformazione che sta attraversando il settore automotive è fortemente tecnologica, come ci dimostra un marchio come Geely Auto, ma anche profondamente culturale e professionale. La vera sfida oggi non è più immaginare la mobilità del futuro, ma costruire le competenze necessarie per renderla concreta».

«Come Geely Auto - ha proseguito Santucci - crediamo che sia fondamentale creare un ponte solido tra mondo industriale, università e istituzioni. La presenza del MUR all’evento suggella una collaborazione fondamentale per mappare le nuove opportunità lavorative, investendo nella formazione e nello sviluppo di nuovi talenti. Un impegno che poggia su basi scientifiche solide, grazie ai dati del Politecnico di Milano. Solo attraverso un ecosistema collaborativo possiamo colmare il gap di competenze e accompagnare l’Italia in questo Rinascimento tecnologico, rendendola protagonista nella mobilità globale sostenibile e connessa».

Queste parole sintetizzano perfettamente la sfida che il settore si trova ad affrontare: non basta innovare, è necessario costruire le basi umane e professionali per sostenere il cambiamento. Il rischio, altrimenti, è che la crescita tecnologica proceda più velocemente della capacità del sistema di supportarla. Senza un adeguato investimento nei talenti, il rischio è quello di frenare una trasformazione che potrebbe invece rappresentare una straordinaria opportunità di crescita per l’intero sistema industriale italiano.

Il tema della formazione diventa quindi centrale anche per le istituzioni locali e nazionali, chiamate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a promuovere percorsi educativi in linea con le esigenze del mercato. In questo senso, iniziative come il roadshow di Geely Auto e Jameel Motors rappresentano un primo passo verso la creazione di un ecosistema collaborativo, in grado di allineare competenze e innovazione.