Geely, un avvio di 2026 da record: a gennaio oltre 270.000 veicoli consegnati e vendite internazionali raddoppiate

Un vecchio adagio afferma: chi ben inizia è a metà dell’opera. Il 2026 si prospetta decisamente roseo per Geely che al termine del mese di gennaio ha messo a segno 270.167 vetture consegnate a livello globale. Un risultato che segna un incremento dell’1% rispetto allo stesso mese del 2025 e un +14% su dicembre, confermando un trend di crescita costante per il marchio cinese e una capacità di accelerazione commerciale particolarmente evidente sui mercati internazionali.

Il dato più significativo riguarda infatti le vendite al di fuori della Cina continentale, che hanno raggiunto quota 60.506 unità, un aumento del 121% su base annua e del 50% rispetto al mese precedente. Un raddoppio che testimonia l’efficacia della strategia di espansione globale del gruppo con sede a Hangzhou e la crescente attrattività della sua gamma nei mercati esteri. Di queste 60.506 vetture, ben 32.117 appartengono alla categoria NEV (New Energy Vehicle), con una crescita del 76% mese su mese: significa che oltre la metà delle vendite internazionali è oggi composta da modelli elettrici, ibridi plug-in e range extender.

A livello globale, le consegne di veicoli a nuova energia hanno toccato 124.252 unità, pari al 46% del totale mensile, con un progresso del 3% annuo. Si tratta di un dato che conferma come la transizione energetica sia ormai parte strutturale del mix produttivo e commerciale del gruppo. La sigla NEV, nel contesto cinese, include infatti elettriche pure, ibride plug-in e modelli a range extender, tecnologie sulle quali Geely sta investendo in modo massiccio per consolidare la propria posizione sia in patria che all’estero.

Nel quadro della strategia “One Geely”, il costruttore continua a rafforzare un portafoglio marchi ben differenziato, pensato per coprire segmenti di clientela distinti. Il brand Geely, nello specifico, è sempre più focalizzato sui veicoli a nuova energia registrando a gennaio 82.990 unità vendute. Un contributo importante è arrivato anche dal lancio in Indonesia della Geely EX2, accompagnato dall’avvio della produzione locale, passaggio strategico che consente di radicare la presenza industriale nel Sud-Est asiatico e di ridurre l’impatto dei dazi.

Parallelamente, la gamma con motorizzazioni tradizionali del marchio Geely ha totalizzato 134.448 consegne, con un impressionante +87% su base mensile. Un risultato che permette al brand di confermarsi come linea di autovetture a combustione più venduta in Cina per il nono anno consecutivo. È un elemento tutt’altro che secondario: se da un lato la spinta sulle NEV è evidente, dall’altro la solidità sulle motorizzazioni convenzionali garantisce volumi, marginalità e stabilità finanziaria in una fase di transizione tecnologica.

Tra i marchi del gruppo, Lynk & Co continua a rafforzare il proprio posizionamento premium orientato ai veicoli elettrificati. A gennaio ha registrato 28.877 consegne, in crescita del 12% su base annua, portando le vendite globali a oltre 1,71 milioni di unità. Nel frattempo, i modelli Lynk & Co 01 e Lynk & Co 06 hanno superato rispettivamente le 330.000 e le 300.000 unità consegnate a livello globale, a dimostrazione di una gamma ormai matura e riconosciuta sui mercati internazionali.

Significativa anche la performance di Zeekr. Il marchio di lusso, e a più alto tasso tecnologico del gruppo, a gennaio ha consegnato 23.852 veicoli, quasi raddoppiando i volumi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente con una crescita del 99,7%. I modelli di punta Zeekr 9X e Zeekr 009 si sono confermati leader nei rispettivi segmenti in Cina continentale: il primo tra i SUV di grandi dimensioni e il secondo tra le MPV. A metà gennaio, inoltre, Zeekr 7GT ha debuttato ufficialmente in Europa, entrando in 12 mercati tra cui i Paesi nordici, la Germania, i Paesi Bassi e la Svizzera, segnando un ulteriore passo nell’internazionalizzazione del brand.

L’insieme di questi risultati consente a Geely Auto di guardare con fiducia all’intero esercizio 2026, per il quale il gruppo punta a 3,45 milioni di veicoli venduti nel mondo, inclusi 640.000 nei mercati internazionali, pari a circa il 18,5% del totale. Un obiettivo ambizioso che poggia sull’accelerazione del lancio di nuovi modelli, sull’ampliamento della presenza globale e su un miglioramento continuo dell’esperienza cliente, promuovendo una crescita sostenibile e creare valore nel lungo periodo.

Nel commentare i risultati di inizio anno, Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia e di Jameel Motors Italy, ha dichiarato: «I risultati di inizio 2026 confermano la solidità della strategia globale del Gruppo Geely Auto. L’Italia rappresenta per noi un mercato chiave nello sviluppo europeo: grazie alla partnership con Jameel Motors, realtà internazionale con oltre ottant’anni di esperienza nel settore automotive, stiamo costruendo una presenza solida e strutturata. Offriamo soluzioni che coniugano le migliori prestazioni, tecnologia all’avanguardia, design distintivo e massimo comfort, mantenendo prezzi accessibili. Nei prossimi mesi continueremo a investire nell’ampliamento della gamma e della rete di concessionarie, con l’obiettivo di contribuire in modo tangibile all’evoluzione della mobilità in Italia».