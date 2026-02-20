Geely con Jameel lancia in Italia il brand premium Zeekr. Nella gamma i Suv 7X e X, le shooting brake 001 e 7Gt

Si arricchisce di un nuovo brand l'offerta di mobilità elettrica in Italia: infatti Zeekr annuncia ufficialmente il suo ingresso nel nostro mercato grazie al suo distributore ufficiale Jameel Motors Italia. Zeekr, marchio globale premium nel settore Bev, fa parte del Geely Auto Group e propone un'offerta “distintiva che combina design europeo, tecnologia all'avanguardia, saper fare innovativo ed un'esperienza di guida senza eguali”. L'arrivo di Zeekr in Italia - si sottolinea - rappresenta una tappa “strategica nel percorso di espansione europea del brand, dopo il successo ottenuto nei mercati dell'Europa settentrionale e centrale». Tutti i modelli Zeekr sono progettati presso il Global Design Centre del brand a Göteborg, in Svezia, e si basano sulla Sustainable Experience Architecture (Sea) di Geely, «questa combinazione permette di offrire veicoli premium con la migliore value proposition disponibile sul mercato.

L'intera gamma di modelli elettrici del brand sarà disponibile per i clienti italiani, progettata per soddisfare diverse esigenze di mobilità, dagli spostamenti urbani ai viaggi a lunga distanza», precisa Zeekr. La gamma comprenderà il Suv di medie dimensioni completamente elettrico Zeekr 7X, la shooting brake Zeekr 001, il Suv compatto Zeekr X e la nuovissima Zeekr 7Gt. Gli ordini per questi modelli potranno essere effettuati a partire dal 19 febbraio 2026, mentre le consegne ai clienti e l'apertura dei punti vendita sono previste per la primavera del 2026. “L'Italia è un mercato chiave nella nostra espansione europea e l'ingresso di Zeekr non poteva avvenire in un momento migliore. La domanda di veicoli elettrici premium sta crescendo rapidamente, sostenuta dai continui investimenti nelle infrastrutture di ricarica”, sottolinea Lothar Schupet, Ceo ad interim di Zeekr Europe.

“Il brand Zeekr ci permette di introdurre in Italia un’offerta altamente competitiva, progettata in Europa e costruita intorno a ciò di cui i clienti hanno davvero bisogno: prestazioni, innovazione e un’esperienza di alta qualità che copre tutto il customer journey. Puntiamo ad una presenza solida e di lungo termine, abilitata da un modello di distribuzione efficiente e da una chiara visione di mercato”, precisa Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr.