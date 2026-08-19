Geely, da record i risultati del semestre e nuove nomine al vertice: al centro l'elettrico e l'Europa

Geely Auto, il gruppo cinese conosciuto per i brand Geely, Lynk & Co e Zeekr, chiude il primo semestre con vendite record superiori a 1,42 milioni di veicoli e rinnova i suoi vertici. L'attuale presidente (e azionista di controllo) Eric Li si dimette e diventa presidente onorario a vita, con Andy An nominato presidente del cda e Jerry Gan ceo. Sul fronte finanziario i ricavi hanno superato per la prima volta 170 miliardi di renminbi (+15% a 173,6 miliardi), l'utile core attribuibile agli azionisti della capogruppo è cresciuto del 46% a 9,68 miliardi e al 30 giugno le risorse disponibili ammontavano a 69,56 miliardi di renmimbi.

Le esportazioni verso i mercati al di fuori della Cina hanno raggiunto 474.000 unità (+158%) e ha alzato il target export per il 2026 da 640.000 a 920.000 unità, con l'ambizione di avvicinarsi a un milione di unità nell'intero anno. L'Europa e i veicoli a nuova energia (come le ibride e le elettriche) si sono confermati due direttrici chiave dell'espansione globale; nel semestre - ricorda una nota - il brand ha fatto il proprio ingresso in sette mercati europei e stretto partnership con Volvo Cars, Proton, Renault Group e Ford nelle attività di produzione locale, ricerca e sviluppo e supply chain. Geely ha inoltre riunito i propri team di ingegneria in Svezia e Germania per accorciare i tempi di lancio dei prodotti tra la Cina e i mercati globali.

Il gruppo è oggi presente in 114 mercati internazionali, con una rete di vendita e assistenza che supera i 2.000 punti. «Nel secondo semestre 2026, il gruppo prevede di ridefinire il mercato delle berline sportive elettriche di segmento C dotate di intelligenza artificiale con Geely TT e di entrare nel segmento dei fuoristrada puri con Geely Zhanjian 700. Parallelamente accelererà l'elettrificazione della gamma ICE (Internal Combustion Engine) attraverso tecnologie HEV (Hybrid Electric Vehicle) avanzate, puntando a superare 30.000 unità i-HEV vendute al mese entro la fine dell'anno e a raggiungere il milione di unità annue per la gamma Geely ICE, ponendo le basi per il lancio internazionale degli i-HEV nel 2027.