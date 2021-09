Geely e Volocopter insieme per la mobilità aerea urbana. Joint venture fra azienda tedesca e cinese per velivoli elettrici

Spostarsi in città con piccoli aeromobili elettrici potrebbe presto divenire realtà. La società tedesca Volocopter, specializzata nella produzione di veicoli aerei autonomi, ha avviato oggi una collaborazione con una filiale di secondo livello della Geely Holding Group allo scopo di creare una joint venture a Chengdu, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Sichuan. La joint venture si occuperà della produzione e delle operazioni di mercato dei prodotti Volocopter nel mercato cinese e prevede di contribuire a promuovere la mobilità aerea urbana (Uam) in Cina nei prossimi tre-cinque anni.

La nuova società, denominata Volocopter (Chengdu) Technology Co., Ltd. o più semplicemente Volocopter Chengdu, ha inoltre firmato ordini con la società tedesca per 150 velivoli, che comprendono sia aerei senza pilota destinati alla logistica che aeromobili con equipaggio. Stando a quanto reso noto dalla nuova joint venture, i mezzi aerei e le loro componenti saranno prodotti nell'Hubei Geely Terrafugia, una base manifatturiera di Geely in Cina. Volocopter Chengdu parteciperà inoltre alla tredicesima edizione della China International Aviation and Aerospace Exhibition (Airshow China) che si terrà il 28 settembre.

Florian Reuter, Ceo di Volocopter, nel corso di un collegamento video ha dichiarato: "La data di oggi segna un'altra importante pietra miliare nel nostro percorso per portare la mobilità aerea elettrica a prezzi accessibili in Cina, la più grande opportunità di mercato per l'industria Uam". Con quest'ultimo termine si fa riferimento a una nuova modalità di trasporto urbano che utilizza velivoli elettrici distinti da decollo e atterraggio verticali (eVTOL) per trasportare persone o merci all'interno di spazi aerei urbani e suburbani di livello inferiore. La Uam aiuta ad alleviare la tensione sulle strade cittadine sempre più congestionate e permette ai residenti e ai prodotti di raggiungere le proprie destinazioni in tempi più rapidi e con modalità più sicure. Volocopter è attualmente il primo, nonché unico produttore di velivoli eVTOL al mondo ad aver ottenuto l'approvazione di progettazione e produzione dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.