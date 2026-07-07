Geely festeggia un anno in Italia: oltre 3.000 contratti e 70 punti vendita

Oltre 3.000 contratti firmati, una rete cresciuta da zero a circa 70 punti vendita e assistenza, un modello (Starray EM-i Super Hybrid) che vale circa il 90% degli ordini, con un buon posizionamento nel segmento dei C-Suv plug-in hybrid tra i clienti privati. È il bilancio del primo anno in Italia di Geely, gruppo cinese dell'auto i cui modelli sono distribuiti nel nostro Paese da Jameel Motors. Il percorso di Geely in Italia è stato costruito sul concetto di "Rinascimento Tecnologico", ispirato alla capacità italiana di unire innovazione e arte (design). Ora l'idea si amplia a "Rinascimento Urbano", ovvero al fatto che la tecnologia può generare valore e migliorare la vita delle persone. "L'Italia rappresenta uno dei mercati più importanti e strategici per Jameel Motors in Europa.

Il primo anno di Geely testimonia la forza della collaborazione tra un costruttore globale leader nell'innovazione e un partner distributivo con una lunga esperienza internazionale", Fady Jameel, vice chairman international di Jameel Motors. Per questo a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, Jameel Motors e Geely hanno donato alla Fondazione Foqus (realtà che da anni promuove formazione, inclusione e servizi alla persona per migliaia di cittadini) una Geely EX5 100% elettrica e una wallbox di ricarica A2A installata presso la Fondazione. La vettura sarà usata per accompagnare le persone più fragili verso l'Ospedale del Mare. Guardando avanti, Geely prevede di continuare a espandere la propria presenza: nel 2026 arriverà la Geely E2, city car compatta 100% elettrica tra le vetture più vendute in Cina, tra fine 2026 e inizio 2027 debutterà il Suv plug-in hybrid Geely Monjaro, mentre nel 2027 è previsto un nuovo Suv di segmento B sviluppato specificamente per l'Europa.

Sul fronte tecnologico arriverà la nuova generazione del sistema full hybrid Geely i-Hev, con un motore che ha raggiunto un'efficienza termica certificata del 48,41%, tra i migliori risultati nel settore. "In dodici mesi abbiamo sviluppato una rete capillare, lanciato nuovi prodotti e servizi e instaurato un dialogo costante con i clienti, la rete di vendita e il territorio. Possiamo dire di aver posto basi solide e, soprattutto, mantenuto la promessa iniziando a costruire un rapporto di fiducia con gli Italiani", ha detto Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia.