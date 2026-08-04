Geely Group, a luglio vendite in crescita per il 5° mese consecutivo. Consegnati 250mila veicoli, export a +202%

Luglio positivo per Geely Auto Group che ha chiuso il settimo mese dell'anno con vendite complessive pari a 250.161 veicoli, registrando una crescita per il quinto mese consecutivo, sia su base annua sia rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto Geely Automobile Holdings, che evidenzia un incremento del 5% delle immatricolazioni rispetto a luglio dello scorso anno. Nel dettaglio, il marchio Geely ha consegnato 197.942 veicoli, Lynk & Co 16.382 e Zeekr 35.837. Le vendite complessive dei veicoli a nuova energia (NEV) dei tre brand hanno raggiunto quota 160.165 unità, con una crescita del 23% su base annua. Prosegue anche l'espansione sui mercati internazionali. A luglio le vendite fuori dalla Cina continentale hanno toccato il nuovo record mensile di 106.663 veicoli, mentre le esportazioni sono aumentate del 202% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le esportazioni di modelli elettrificati hanno raggiunto 62.604 unità, in crescita del 616% su base annua, rappresentando il 59% dell'export complessivo del mese. Sul fronte commerciale, Zeekr ha consolidato la propria presenza nei mercati esteri, risultando nel primo semestre il marchio premium di veicoli elettrici a batteria più venduto in Australia e Malesia. Il modello Zeekr 7X ha conquistato la leadership del segmento premium in otto mercati internazionali, mentre Zeekr 009 si è confermato il monovolume elettrico premium più venduto in Thailandia e leader del segmento anche in Malesia. Geely E2 ha invece raggiunto il primo posto tra le auto elettriche in Thailandia e il secondo in Brasile e Messico. Il gruppo ha inoltre annunciato la creazione del «2030 Lab», un centro di ricerca dedicato allo sviluppo delle tecnologie per la mobilità intelligente.

Il laboratorio lavorerà su intelligenza artificiale, semiconduttori, sicurezza dei veicoli, telaio digitale, data science e modelli linguistici avanzati, con l'obiettivo di accelerare l'innovazione e rafforzare la competitività dei futuri modelli. Geely ha infine confermato il proseguimento della strategia di elettrificazione della gamma attraverso sistemi ibridi e l'imminente introduzione di una nuova tecnologia ibrida a metanolo, che consentirà l'utilizzo di metanolo e benzina in qualsiasi proporzione all'interno dello stesso serbatoio. La nuova tecnologia debutterà a breve su due modelli. Il gruppo sarà inoltre presente al Salone dell'Auto di Parigi con i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr, dove presenterà le proprie novità di prodotto e le strategie per la crescita sui mercati internazionali.