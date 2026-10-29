Geely, le esportazioni spingono i conti trimestrali: utile +28% a 650 ml di euro. Fatturato +10% e vendite a 812.523 veicoli (+6%)

Geely Automobile, il secondo produttore cinese di veicoli elettrici, ha registrato un aumento degli utili nel terzo trimestre, grazie a un’impennata delle esportazioni che ha permesso di controbilanciare il calo delle vendite in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Nel trimestre conclusosi a settembre, l'utile netto è salito del 28% a 4,84 miliardi di yuan (pari a circa 650 milioni di euro). Il fatturato è cresciuto del 10% a 98,96 miliardi di yuan. Nel periodo, il gruppo cinese ha venduto 812.523 veicoli, con un incremento del 6,8% rispetto all'anno precedente, sostenuto da una solida crescita delle consegne oltreconfine.

Le esportazioni sono più che raddoppiate, arrivando a 323.442 unità e rappresentando circa il 40% delle vendite totali; una quota in aumento rispetto al circa un terzo registrato alla fine di giugno. In particolare, Geely ha intensificato la propria espansione in Europa, avviando una partnership produttiva con Ford. Il costruttore automobilistico cinese produrrà due Suv elettrici nello stabilimento Ford in Spagna e le due aziende svilupperanno congiuntamente un nuovo modello. L'azienda cinese ha inoltre in programma un'espansione in Canada per il prossimo anno e ha iniziato a creare una rete di vendita e assistenza nel Paese.