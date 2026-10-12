Geely, nel 2027 sbarcherà su mercato canadese. In via di definizione rete di vendita e assistenza

Il gruppo cinese Geely Auto avvierà la vendita dei suoi primi veicoli in Canada nel 2027, dopo aver annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel mercato automobilistico; attualmente Geely è impegnata a stabilire le operazioni locali e a creare una rete di vendita e assistenza. Nel 2025, Geely Auto Group ha venduto oltre 3,02 milioni di veicoli in tutto il mondo, inclusi quasi 1,69 milioni di veicoli elettrificati.

«Il Canada rappresenta un passo avanti significativo nella crescita internazionale di Geely Auto. Entriamo in questo mercato con un impegno a lungo termine, portando la nostra tecnologia e ingegneria globale agli automobilisti canadesi, stringendo solide partnership locali e fornendo il supporto necessario affinché i clienti si sentano sicuri nello scegliere Geely. Sappiamo che la fiducia si conquista nel tempo e ci impegniamo a guadagnarcela qui», ha dichiarato Bryan Wu, Amministratore Delegato di Geely Canada.