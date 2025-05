Geely, opa su controllata Zeekr a New York finalizzata al delisting. Gruppo già controlla il 65,7% del brand di auto elettriche

Geely Automobile lancia una offerta pubblica per delistare dalla Borsa di New York i titoli del marchio di auto elettriche Zeekr che era stato quotato un anno fa e di cui detiene il 65,7%. L'offerta è di 2,566 dollari cash per ogni azione Zeekr e di 25,66 dollari per ogni Ads o in alternativa 1,23 nuove azioni Geely quotate a Hong Kong per ogni azione o 12,3 nuove azioni per ogni Ads. Il prezzo rappresenta un premio del 13,6% sulla chiusura degli Ads a New York di ieri e del 20% sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi 30 giorni. Secondo la nota della società, l'operazione intende migliorare la competitività delle attività del gruppo nei veicoli passeggeri grazie alla piena integrazione degli asset e delle risorse di Zeekr.