Geely revisiona la sua galassia di brand, per crescere Lynk & Co sarà controllata da Zeekr

Geely, il conglomerato automobilistico che fa capo a Shufu Li e ai suoi soci e che possiede o controlla Volvo, Lotus, Smart, Livan. Levc e molti altri brand, ha varato un piano per semplificare la gamma dei prodotti e ottenere una crescita delle vendite globali. Prima tappa di questa 'revisione' delle orbite all'interno della galassia Geely è la creazione di una nuova sinergia tra Zeekr (la Casa di auto elettriche lanciata nel 2021) e Lynk & Co (la Jv creata nel 2017 tra Geely e Volvo per nuove formule di accesso alla mobilità elettrificata). Come precisato in una nota ufficial Geely supporterà il progetto della sussidiaria Zeekr Intelligent Technology a diventare l'azionista di maggioranza di Lynk & Co, questo acquisendo azioni attualmente detenute da Geely Holding e Volvo Cars. Zhejiang Geely Holding Group (Zeekr) in base all'accordo fra le parti - si legge nella nota - acquisirà da Geely Holding una quota del 20% in Lynk & Co e una quota del 30% da Volvo Cars (China) Investment.

Inoltre Zeekr ha stipulato un accordo con Lynk & Co e Ningbo Geely, in base al quale Lynk & Co aumenterà il suo capitale attraverso la sottoscrizione di una quota pari a circa 48 milioni di euro da parte di Zhejiang Zeekr. Dopo aver dato completato il prelievo di capitale e il suo trasferimento Lynk & Co sarà posseduta al 51% da Zhejiang Zeekr e al 49% da Ningbo Geely. Geely ha anche comunicato che nella stessa data è stato stipulato un contratto di compravendita tra Geely International (Hong Kong) Limited - la società a responsabilità limitata costituita a Hong Kong interamente posseduta da Geely Holding - con Luckview Group Limited società a responsabilità limitata costituita nelle Isole Vergini Britanniche a sua volta sussidiaria interamente posseduta da Geely Auto. E' previsto che Geely International venda Luckview acquisterà circa l'11,3% del capitale azionario emesso da Zeekr per un corrispettivo di 806 milioni di dollari.

Al completamento di questa operazione la partecipazione di Geely Auto in Zeekr aumenterà a circa il 62,8%. Da quando ha debuttato nell'ottobre 2021, Zeekr ha sviluppato un portafoglio prodotti che comprende la shooting brake di lusso 001; la shooting brake elettrica iper-performante 001 FR; la monovolume di lusso completamente elettrico 009; la monovolume di lusso a quattro posti 009 Grand; il suv compatto X, il suv elettrico premium 7X e il van elettrico modulare Mix.