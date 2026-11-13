Geely, Santucci: «In Italia crescita costante basata sul valore, nel 2027 target a 10 mila vetture»

Un percorso di crescita graduale, sostenibile e lontano dalle logiche dei maxi-sconti o delle forzature commerciali. È questa la ricetta con cui Geely si appresta a chiudere il 2026, suo primo anno pieno di attività sul mercato italiano, con circa 6.000 immatricolazioni (pari a una quota di mercato dello 0,3%) e con l’obiettivo dichiarato di salire a 10.000 unità nel 2027. A tracciare il bilancio e le prospettive del colosso cinese — che a livello globale supererà quest'anno i 3 milioni di veicoli venduti — è Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors, importatore e distributore del marchio in Italia.

I nuovi arrivi in gamma: compatta E2 e D-Suv Monjaro. Il salto volumetrico previsto per il prossimo anno sarà trainato dall'ampliamento dell'offerta con due modelli strategici già annunciati per il mercato italiano: Geely E2: una compatta 100% elettrica pensata per democratizzare l'accesso alla mobilità a zero emissioni, con un listino che partirà poco sopra i 20.000 euro. Geely Monjaro: un D-Suv di fascia superiore posizionato a partire da circa 42.000 euro, che porta su strada l'esperienza tecnologica del gruppo.

Una strategia basata sul valore residuo e sulla rete. Nonostante alcuni concorrenti cinesi abbiano puntato su una crescita verticale immediata, Santucci definisce il bilancio 2026 «estremamente positivo» perché perfettamente in linea con gli obiettivi prefissati. La filosofia di Jameel Motors privilegia il lungo periodo rispetto ai risultati record nel breve termine: listini stabili, assenza di promozioni aggressive e rifiuto dei canali forzati — come il noleggio a breve termine (short term) o le auto a chilometro zero — che finiscono per erodere il valore residuo delle vetture. Parallelamente, l'attenzione resta focalizzata sulla qualità del servizio attraverso una rete distributiva capillare ma equilibrata: il 2026 si chiuderà con circa 80 concessionari sul territorio nazionale, una dimensione ritenuta ottimale in rapporto all'attuale gamma prodotto.

Il nodo delle quote UE sulle ibride e l'asse con Ford a Valencia. Sulla pianificazione futura pesa però l'incognita regolatoria legata ai rapporti commerciali tra Bruxelles e Pechino. L'accordo tra Unione Europea e Cina per limitare le importazioni di vetture ibride (full hybrid e plug-in) a 350.000 unità l'anno entrerà infatti in vigore dal prossimo 1° dicembre (con un incremento della quota del 6% annuo previsto dal secondo anno). Una criticità destinata a essere superata grazie alla strategia industriale europea del gruppo: «Quando avremo un modello Full Hybrid prodotto in Europa questo non sarà più un problema», spiega Santucci, facendo riferimento alla joint venture siglata con Ford per l'avvio della produzione nello stabilimento spagnolo di Valencia.

DNA europeo tra Milano, la Germania e l'eredità Volvo. Con un mercato domestico cinese sempre più competitivo e sotto pressione sul fronte della redditività, l'espansione internazionale diventa centrale, spingendo i costruttori ad adattarsi con maggiore precisione ai gusti degli automobilisti europei. A differenza di altri gruppi che propongono listini molto estesi, Geely ha scelto la selettività: su 18 modelli disponibili in Cina, in Italia arrivano solo quelli realmente tarati sulle esigenze locali. Un vantaggio competitivo che affonda le radici nella presenza industriale del gruppo nel Vecchio Continente fin dal 2010, anno dell'acquisizione del 100% di Volvo Cars. «Sappiamo benissimo cosa piace ai nostri clienti in termini di stabilità, feeling e prestazioni», sottolinea il manager, ricordando la presenza di un centro di ricerca e sviluppo in Germania e del centro stile a Milano. Un legame evidente soprattutto sull'ammiraglia Monjaro: «Si vede l'influenza di Volvo: possiamo dire che non è un prodotto cinese per l'Europa, ma un prodotto europeo per la Cina, nato da un concept europeo e poi adattato al brand cinese».