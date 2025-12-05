Geely sbarca in Italia con Jameel Motors, una visione che guarda oltre l'orizzonte immediato della mobilità

Lo sbarco di Geely in Italia non è semplicemente l'arrivo di un nuovo marchio, ma il segnale di una visione che guarda oltre l'orizzonte immediato della mobilità. È un movimento che racconta un nuovo modo di intendere il rapporto tra industria, territorio e persone. Dietro questo approccio c'è Jameel Motors, realtà internazionale con quasi ottant'anni di esperienza nel mondo automotive. Un gruppo che non entra nei Paesi per aggiungere una bandierina sulla mappa, ma per costruire valore aggiunto, reale e duraturo, portando con sé una filosofia centrata sulla formazione, sul rispetto dei contesti locali e su una cultura industriale forgiata dalla disciplina giapponese del Kaizen: il miglioramento continuo, appreso in decenni di collaborazione con Toyota e Lexus. La filosofia Jameel nasce da questa eredità: creare ecosistemi, non semplici reti di vendita. È un modo di pensare che mette il capitale umano prima del capitale finanziario e che guarda alla mobilità come a un sistema complesso fatto di competenze, visione e responsabilità.

Non a caso, generazione dopo generazione, la famiglia Jameel ha scelto di formarsi direttamente in Giappone, incorporando nella propria identità aziendale una cultura del rigore, della cura del dettaglio e della centralità del cliente. Questo approccio arriva oggi in Italia con l'ingresso di Geely, non come l'ennesimo marchio «cinese» pronto a entrare nel Vecchio Continente, ma come espressione di una fascia premium che punta all'esclusività, tanto nella qualità dei prodotti quanto nella concezione delle concessionarie. Jameel Motors guarda al mercato del Belpaese con rispetto e consapevolezza: sa che qui design, eleganza industriale e servizio sono parte di un patrimonio culturale, non solo commerciale. Per questo le nuove strutture non saranno semplici showroom, ma spazi dedicati alla relazione, luoghi pensati per offrire un'esperienza curata, un servizio ad alto valore e un modo diverso di vivere la mobilità contemporanea. La visione che orienta questa scelta è limpida: creare occupazione qualificata, costruire nuove filiere locali, portare innovazione senza snaturare il contesto italiano, integrando tecnologia avanzata e sensibilità culturale.

La campagna «Vedere oltre», che segna il debutto di Geely Italia, racconta proprio questo: la volontà di anticipare il futuro senza imporlo, di offrire una mobilità intelligente e sostenibile che non rompe con il passato, ma dialoga con esso. In questo nuovo capitolo, Jameel Motors non si presenta come un attore di passaggio, ma come un partner che sa guardare alla lunga distanza. Un gruppo che investe tempo, competenze e visione, e che sceglie l'Italia non per conquistare un mercato, ma per crescere insieme a esso, immaginando un futuro in cui industria e cultura possano muoversi nella stessa direzione: avanti, ma con radici solide.