Geely scommette sui giovani, a Bari il futuro dell'auto. Santucci: «Il domani si costruisce insieme a loro»

All'Università LUM la terza tappa dei Geely Auto Talks. Il gruppo automobilistico cinese, attraverso Jameel Motors, rafforza il dialogo con università e imprese italiane. Al centro del confronto le nuove professioni, l'intelligenza artificiale e le opportunità per le giovani generazioni.

L'automobile cambia, il capitale umano resta decisivo. La rivoluzione dell'automobile non si misura soltanto in chilometri di autonomia, batterie sempre più efficienti e sistemi elettronici sofisticati. La vera sfida riguarda le persone. Perché dietro ogni innovazione ci sono competenze da sviluppare, professionalità da formare e giovani ai quali offrire l'opportunità di partecipare a una trasformazione industriale senza precedenti. È questo il messaggio che Geely ha portato a Bari, nella terza tappa dei Geely Auto Talks, powered by Jameel Motors, ospitata il 26 ottobre dall'Università LUM “Giuseppe Degennaro”.

Un appuntamento che ha riunito mondo accademico, imprese e rappresentanti delle istituzioni per discutere di mobilità, occupazione e nuove tecnologie. Ma soprattutto per affrontare una questione fondamentale: come preparare le nuove generazioni a un settore automobilistico che sta cambiando più rapidamente delle professioni tradizionalmente chiamate a sostenerlo. A raccontare questa evoluzione è stato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, protagonista di un confronto diretto con due studenti dell'ateneo pugliese, provenienti dai corsi di Economia e Ingegneria.

Santucci: il futuro si costruisce insieme ai giovani. «La mobilità del futuro richiede tecnologie evolute e competenze capaci di svilupparle e gestirle. Con i Geely Auto Talks, Jameel Motors punta a rafforzare il dialogo con il mondo della formazione e le realtà del territorio, promuovendo esperienze aziendali, progetti concreti e nuove collaborazioni per lo sviluppo di Geely in Italia». Le parole di Santucci sintetizzano una strategia che va oltre la commercializzazione delle automobili. Per un costruttore internazionale, consolidare la propria presenza su un mercato significa anche conoscerne le caratteristiche, comprendere le esigenze delle imprese e costruire rapporti duraturi con le realtà locali.

Non è casuale, dunque, la scelta di portare il confronto direttamente nelle università. I giovani che oggi frequentano le facoltà di Ingegneria ed Economia saranno chiamati a gestire un settore nel quale le competenze meccaniche dovranno convivere con informatica, gestione dei dati, sostenibilità e nuovi modelli commerciali. Il dialogo con gli studenti della LUM ha permesso di mettere a confronto le aspettative di chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro con quelle di un'industria che ha bisogno di figure professionali sempre più trasversali.

Software e intelligenza artificiale cambiano le professioni. A confermare la portata della trasformazione sono i risultati della ricerca Competenze e professioni nel settore automotive, realizzata da Youtrend per Geely. Secondo l'indagine, il 50% delle imprese prevede nei prossimi tre anni nuovi inserimenti nello sviluppo software e delle applicazioni. Il 47% indica la sostenibilità e l'energy management, mentre il 45% guarda alla digitalizzazione dei processi produttivi. Numeri che raccontano una trasformazione profonda. L'automobile rimane un prodotto industriale complesso, ma una parte crescente del suo valore è legata al software, alla connettività e alla capacità di elaborare informazioni.

Cambiano anche le concessionarie, l'assistenza e il rapporto con il cliente. Accanto alle tradizionali figure commerciali e tecniche diventano importanti gli specialisti dei sistemi digitali, gli esperti di dati e i professionisti capaci di integrare tecnologie e servizi. L'intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore passaggio. Non si tratta semplicemente di automatizzare alcune attività, ma di ripensare l'organizzazione del lavoro, valorizzando capacità decisionali, competenze multidisciplinari e formazione continua.

Dalla Cina all'Italia, una strategia di lungo periodo. Per Geely, presente sul mercato italiano dal luglio 2025 attraverso Jameel Motors Italia, il confronto con le università si inserisce in una strategia internazionale che punta a combinare sviluppo tecnologico e radicamento nei mercati. Il gruppo cinese, fondato nel 1986 e con sede a Hangzhou, ha costruito negli anni una presenza globale attraverso marchi, investimenti industriali e piattaforme tecnologiche condivise. Dall'architettura SEA alla più recente GEA, il gruppo ha sviluppato soluzioni destinate a sostenere l'evoluzione dei veicoli elettrici ed elettrificati.

In Europa il percorso comprende collaborazioni industriali e investimenti nella produzione locale, oltre alla presenza di marchi come Volvo Cars, Zeekr, Lynk & Co e Polestar. In Italia, dove Geely propone una gamma di vetture elettriche e ibride plug-in, Jameel Motors sta sviluppando una rete nazionale di vendita e assistenza. Ma la competitività non dipenderà soltanto dai prodotti. La qualità dei servizi, la preparazione della rete e la capacità di interpretare le esigenze dei clienti saranno altrettanto importanti.

Il Mezzogiorno come laboratorio di innovazione. La scelta di Bari assume, in questo contesto, un significato particolare. La Puglia possiede una tradizione industriale legata alla componentistica automobilistica e dispone di università, centri di ricerca e competenze tecniche che possono contribuire alla nuova mobilità. Il problema è trasformare questo patrimonio in opportunità professionali concrete. Secondo i dati presentati durante l'incontro, il 31% degli ingegneri magistrali formati in Puglia lavora nel Centro-Nord e un ulteriore 5% all'estero. Una dispersione di competenze che rappresenta una delle principali sfide per il territorio.

Per questo il dialogo tra imprese e università assume un valore che supera il singolo evento. Significa avvicinare la formazione alle esigenze del mercato, favorire esperienze aziendali e creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro senza essere necessariamente costretti a lasciare la regione. Il messaggio emerso dai Geely Auto Talks è chiaro: la mobilità di domani avrà bisogno di tecnologie avanzate, ma soprattutto di persone capaci di comprenderle, svilupparle e utilizzarle. E proprio dalle nuove generazioni può arrivare la spinta decisiva per trasformare una rivoluzione tecnologica in una concreta occasione di crescita economica.