Geely, un 2025 da protagonista: target di 3 milioni di veicoli venduti superato. Accelerazione grazie a 1,69 milioni di NEV

Geely Automobile, gruppo cinese dell'auto che ha una forte presenza anche in Europa, ha chiuso il 2025 con 3.024.567 veicoli venduti, in crescita del 39% su base annua, superando l’obiettivo di 3 milioni di unità (era già stato rivisto al rialzo) e raggiungendo un nuovo massimo storico. La crescita è stata trainata dall’accelerazione delle vendite di veicoli a nuova energia (Nev, a 1,69 milioni, +90% anno su anno) e da una base di veicoli con motore a combustione interna (Ice) solida e resiliente, che ha superato 1,21 milioni di unità con una crescita del 3% nonostante la pressione complessiva del mercato. Guardando al 2026, Geely Auto ha fissato un obiettivo di vendite totali pari a 3,45 milioni di unità, incluse 2,22 milioni di Nev.

Durante l’anno, l’azienda prevede di lanciare circa dieci nuovi modelli. Le vendite fuori dalla Cina hanno continuato a crescere in modo stabile, con i Nev che hanno dato nuovo slancio nella strategia globale di Geely Auto. Nel 2025, il gruppo ha registrato 420.000 unità di vendite all’estero, incluse oltre 120.000 unità di Nev esportati. Il marchio Geely è entrato in 13 nuovi mercati durante l’anno, inclusi importanti mercati europei come Italia a partire da luglio 2025.

Guardando al 2026, Geely Auto ha fissato un obiettivo di vendite totali pari a 3,45 milioni di unita, incluse 2,22 milioni di NEV. Durante l'anno come detto l'azienda «prevede di lanciare circa 10 nuovi modelli, integrando ulteriormente le innovazioni cinesi in elettrificazione intelligente con la catena del valore automobilistica globale -- continuando a offrire soluzioni di mobilità che superano le aspettative degli utenti in tutto il mondo».