Gen Z nuova protagonista del futuro della mobilità. Il 74% comprerebbero un'auto elettrica e sono aperti ai nuovi brand

Il 74% dei nati tra il 1995 e il 2007 comprerebbe un'auto elettrica e il 69% non avrebbe problemi a farlo online. Al 72% dei nativi digitali piace l'AI come modalità di prenotazione di un appuntamento. Sono questi alcuni dei dati che emergono dall'Automotive Customer Study 2025 di Quintegia, dove il nuovo protagonista per il futuro della mobilità è rappresentato dalla Gen Z. I risultati dello studio annuale del Centro di Studi e Ricerca trevigiano, presentati durante la scorsa edizione di Automotive Dealer Day, House of Mobility, ribaltano l'approccio nei confronti del mondo delle quattro ruote e raccontano come la rivoluzione tecnologica in atto e la transizione verso la sostenibilità ambientale influenzino le decisioni dei nati tra il 1995 e il 2007. Infatti emerge che i nativi digitali e i giovani alla guida hanno un interesse maggiore verso le motorizzazioni elettriche e ibride, mostrano maggiore apertura verso l'acquisto online, apprezzano l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale e userebbero come supporto la guida autonoma.

Inoltre, non hanno preclusioni nei confronti dei nuovi marchi che si affacciano sul mercato e utilizzerebbero i canali web per gestire i servizi collegati alla propria vettura. Sul fronte delle scelte di acquisto, la Gen Z guarda al futuro nella direzione delle vetture ibride plug-in, considerato che il 58% degli intervistati si dichiara propenso ad acquistare come prossima auto questa tipologia di motorizzazione rispetto al 41% delle altre generazioni (su un campione di 3.641 contatti). Per i nativi digitali la volontà di effettuare l'acquisto online di un'auto (anche dopo averla vista fisicamente) è pari al 69%, in crescita rispetto al 65% dell'edizione 2024 dell'Automotive Customer Study, contro il 28% del totale degli intervistati. Lo studio conferma anche l'importanza dei dealer nelle scelte dei consumatori: il 35% degli acquirenti si sente più cliente della concessionaria, percentuale che sale al 79% se si prende in esame anche chi si considera in egual misura sia cliente della concessionaria sia del brand. Importante per il 94% dei clienti è la personalizzazione sulla base dei bisogni e interessi, mentre tra gli aspetti da migliorare il 39% dichiara di voler ricevere informazioni più chiare.

Percentuale che risulta in ribasso rispetto al 46% emerso l'anno scorso. Il 74% di propensione all'acquisto di un'elettrica pura della Gen Z, inoltre, si contrappone al 21% delle altre generazioni. Di fronte poi all'ipotesi di una transizione immediata al solo elettrico, il 42% del totale degli intervistati cercherebbe alternative nell'usato per motorizzazioni tradizionali e il 19% acquisterebbe senza esitazione un veicolo elettrico. Il 31% dichiara incertezza su come comportarsi. Il 58% di chi afferma interesse per i veicoli BEV (Battery Electric Vehicle), ritiene infatti fra 3-5 anni il momento più adatto per acquistare un'auto elettrica.