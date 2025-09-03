General Motors, a tutto elettrico: ad agosto vendite record di veicoli a batterie negli Usa

GM ha annunciato che le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti hanno raggiunto ad agosto il livello mensile più alto di sempre, con 21.000 unità vendute attraverso i suoi diversi marchi automobilistici.Il produttore automobilistico ha attribuito questo risultato a un aumento della domanda da parte dei clienti in vista della scadenza degli incentivi fiscali federali per i veicoli elettrici, prevista per il 30 settembre.

Secondo quanto riporta il sito interautonews.com l’azienda prevede una domanda “forte” per i suoi veicoli elettrici anche a settembre, ma si aspetta un calo delle vendite una volta terminati gli incentivi fiscali federali. Secondo GM, il mercato potrebbe impiegare diversi mesi per tornare alla normalità. General Motors ha inoltre dichiarato di aspettarsi che il numero di stazioni pubbliche di ricarica rapida negli Stati Uniti raggiunga quota 65.000 entro la fine dell’anno, con una crescita prevista oltre le 80.000 entro la fine del 2026 e fino a 100.000 entro il 2027.