General Motors ha avviato formalmente la pianificazione per la successione dell’amministratore delegato Mary Barra. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier, il colosso automobilistico di Detroit si è affidato a una società di executive search (cacciatori di teste) per individuare potenziali candidati esterni in grado di raccogliere l'eredità della storica Ceo.

Parallelamente allo scouting sul mercato esterno, il consiglio di amministrazione starebbe comunque valutando diversi profili interni al gruppo. Al momento non è stata fissata alcuna data per l'uscita di Barra, 64 anni, e l'azienda ha scelto di non commentare ufficialmente le indiscrezioni.

Dodici anni alla guida del gruppo. Alla guida di General Motors dal gennaio 2014 — prima donna nella storia a dirigere una grande casa automobilistica globale — Mary Barra vanta una carriera interamente sviluppata all'interno del gruppo, dove è entrata nel 1980. Nel corso del suo mandato, Barra ha profondamente trasformato la fisionomia del costruttore: pur riducendo i volumi complessivi di vendita a livello globale rispetto a un decennio fa, ha reso l'azienda molto più redditizia grazie alla forte tenuta del mercato nordamericano dei pick-up e dei SUV e a una generazione di cassa ai massimi storici.

Il suo percorso non è stato però privo di sfide complesse, tra cui il ridimensionamento delle ambizioni sull'elettrico — con svalutazioni per 7,6 miliardi di dollari registrate tra il 2025 e il 2026 — e la chiusura della divisione di robotaxi Cruise, seguita da un riposizionamento sulla guida autonoma per i veicoli privati previsto per il 2028. La notizia dell'avvio di un processo strutturato per il ricambio al vertice è stata accolta con favore a Wall Street, dove il titolo General Motors ha registrato un rialzo nella seduta odierna.