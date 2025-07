General Motors e LG investono nello stabilimento del Tennessee per batterie a basso costo

Ultium Cells, joint venture di General Motors e LG Energy Solution, ha annunciato l'ammodernamento dello stabilimento di Spring Hill, in Tennessee (Usa), per produrre celle per batterie a basso costo per veicoli elettrici. General Motors ha sottolineato che le celle delle batterie al litio ferro fosfato (Lfp) potrebbero essere «notevolmente piu economiche dei pacchi batteria» utilizzati in alcuni veicoli elettrici, in parte perche non richiedono minerali costosi come cobalto e nichel, utilizzati nelle batterie standard agli ioni di litio.

«Questo ammodernamento ci consentirà di ampliare la produzione di tecnologie di celle Lfp a basso costo negli Stati Uniti, integrando le nostre soluzioni ad alto contenuto di nichel e quelle future ricche di litio e manganese e diversificando ulteriormente il nostro crescente portafoglio di veicoli elettrici», ha affermato in un comunicato Kurt Kelty, vicepresidente per le batterie, la propulsione e la sostenibilita di GM. Attualmente la gamma del colosso di Detroit comprende 12 veicoli elettrici, con prezzi che vanno da circa 35.000 a oltre 300.000 dollari. Ultium ha confermato che la produzione commerciale delle celle Lfp iniziera entro la fine del 2027.