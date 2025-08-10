General Motors e Hyundai uniscono le forze: annunciato piano per il lancio di cinque veicoli co-sviluppati

Hyundai Motor Company e General Motors hanno annunciato oggi i piani per il lancio di cinque veicoli co-sviluppati, segnando un passo significativo nell'ambito della collaborazione strategica tra le due case automobilistiche, ufficializzata nel settembre 2024. L'accordo prevede la realizzazione di quattro nuovi modelli destinati ai mercati dell'America Centrale e Meridionale, tra cui un SUV compatto, un'auto compatta, un pick-up e un pick-up di medie dimensioni, oltre a un furgone commerciale elettrico destinato al mercato nordamericano. Tutti i veicoli progettati per l'America Latina saranno sviluppati con architetture in grado di ospitare sia motorizzazioni a combustione interna sia sistemi ibridi. Il furgone elettrico, invece, sarà prodotto negli Stati Uniti e dovrebbe entrare in produzione già nel 2028. Secondo le due aziende, la produzione su larga scala dei modelli co-sviluppati consentirà di raggiungere volumi di vendita superiori a 800.000 unità all'anno. Nel dettaglio, GM guiderà lo sviluppo della piattaforma per il pick-up di medie dimensioni, mentre Hyundai sarà responsabile della progettazione dei veicoli compatti e del furgone commerciale elettrico.

Entrambe le società utilizzeranno piattaforme comuni, pur mantenendo design interni ed esterni distintivi, coerenti con le rispettive identità di marca. «Questa collaborazione strategica - ha dichiarato José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company - ci permette di rafforzare la nostra presenza nei principali mercati delle Americhe, offrendo veicoli di alta qualità, sicuri e tecnologicamente avanzati». Anche GM ha sottolineato il valore industriale e commerciale dell'accordo. «Questi veicoli sono progettati per i segmenti più rilevanti dell'America Latina e del Nord America - a commentato Shilpan Amin, vicepresidente senior di GM e responsabile globale degli approvvigionamenti e della supply chain - e collaborare con Hyundai ci consente di accelerare l'ingresso sul mercato e ridurre i costi di sviluppo».

Oltre allo sviluppo congiunto dei veicoli, le due aziende prevedono iniziative comuni per l'approvvigionamento di materiali, trasporti e logistica nelle Americhe. In fase di valutazione anche la possibilità di collaborazioni su materie prime, componenti complessi e acciaio a basse emissioni di carbonio, nell'ottica di una produzione più sostenibile. Hyundai e GM hanno infine confermato di essere al lavoro su ulteriori programmi di sviluppo congiunto per veicoli destinati ai mercati globali, con un focus su diverse soluzioni di propulsione, dai motori tradizionali ai sistemi ibridi, passando per l'elettrico a batteria e le celle a combustibile a idrogeno.