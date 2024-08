GM insieme a Samsung SDI su batterie con joint-venture da 3,5 mld di dollari negli Usa

General Motors e Samsung SDI costituiranno una joint-venture per le batterie operativa entro il 2027 con uno stabilimento dalla capacità iniziale di 27 GWh e la possibilità di espandersi fino a 36 GWh. L’investimento complessivo sarà di 3,5 miliardi di dollari con la creazione di 1.600 posti di lavori presso il nuovo impianto di New Carlisle, nello stato dell’Indiana.

L’accordo è stato concluso a Seoul, presso il quartiere generale di Samsung SDI e segue la lettera d’intenti firmata nell’aprile del 2023 dal presidente e amministratore delegato di GM, Mary Barra, e dal suo omologo di Samsung SDI, Yoon-ho Choi (foto sotto) che ha siglato il documento definitivo insieme a Kurt Kelty, executive vice president del Battery Cells & Pack Business di General Motors.

Il nuovo stabilimento occuperà 1.600 dipendenti e sarà pienamente operativo nel 2027 andando a integrare la catena di fornitura che GM ha già approntato per le batterie e sostenere la propria strategia di elettrificazione. Finora l’unico partner della casa americana per questo settore strategico era stato un altro gigante coreano, la LG Energy Solutions con la quale ha stabilito la joint-venture Ultium Cells.

Le batterie che saranno prodotte a New Carlisle faranno parte della linea PRiMX (Prime Battery for Maximum Experience) dotate della tecnologia “Super Gap” per celle prismatiche e cilindriche con chimica NCA (Nickel-Cobalto-ossidi di Alluminio), diversa dalla NMCA (Nickel-Manganese-Cobalto-ossidi di Alluminio) e caratterizzata dall’elevata percentuale di Nickel per il catodo e di Silicio per l’anodo.

Le nuove celle PRiMX hanno una struttura che minimizza le distanze di trasferimento degli ioni di litio, minimizzando le resistenze interne, migliorando il raffreddamento e permettendo potenze di ricarica elevate con tempi minimi. Inoltre sono state progettate per offrire la massima qualità e affidabilità grazie a processi di produzione e trasporto che comprendono circa 500 controlli con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Samsung SDI ha accordi anche con altri costruttori, in particolare anche Stellantis con la quale ha stabilito nel 2022 una joint-venture da 2,5 miliardi di dollari con la costruzione di un nuovo stabilimento operativo entro il 2025. Anche in quel caso è l’Indiana lo stato prescelto, precisamente a Kokomo, 160 km più a Sud di New Carlisle, in una posizione strategica rispetto agli stabilimenti di produzione automobilistica nordamericani.