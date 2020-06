General Motors “rottama” il marchio storico Holden in Australia e Nuova Zelanda

CANBERRA - Il produttore americano General Motors (GM) ha annunciato che entro il 2021 cesserà la produzione di automobili con il marchio Holden, che esiste da 160 anni in Australia e Nuova Zelanda. Holden ha terminato le sue attività produttive locali nel Sud Australia nel 2017 dopo 69 anni di attività, ma il marchio continuava a vendere nei due paesi importando auto dall’estero. «Il marchio Holden sarà ritirato dalle vendite in Australia e Nuova Zelanda e le attività locali di progettazione e ingegneria cesseranno entro il 2021», ha dichiarato la casa madre General Motors. L’azienda ha «preso la difficile decisione» basata sulle «priorità globali», ha detto Julian Blissett, vicepresidente senior di GM International Operations-.

Dopo una valutazione completa, ci rammarichiamo di non aver potuto dare priorità all’investimento necessario per il successo a lungo termine di Holden in Australia e Nuova Zelanda, rispetto a tutte le altre considerazioni che abbiamo a livello globale«, ha aggiunto Blissett. Non è chiaro quanti posti di lavoro andranno persi, ma GM ha detto che i dipendenti di Holden riceveranno » auti e supporto alla transizione occupazionale«. GM ha anche detto che la società onorerà tutte le garanzie e fornirà assistenza e ricambi per i veicoli Holden per almeno 10 anni.