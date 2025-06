Genesis sbarca in 4 nuovi mercati europei. A Le Mans brand premium Hyundai annuncia arrivo in Italia, Francia, Spagna e Olanda

In occasione della 24 ore di Le Mans, il brand premium coreano Genesis ha annunciato l'ingresso in quattro nuovi mercati europei: Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi con le prime consegne ai clienti previste a inizio 2026. Con questa iniziativa Genesis Motor Europe scrive un nuovo ambizioso capitolo della propria espansione strategica rafforzandone la presenza nel continente, fino ad oggi localizzata in Germania, Svizzera e Regno Unito. «Il nostro ingresso in questi importanti mercati - ha commentato Xavier Martinet, amministratore delegato di Genesis Motor Europe - è un momento fondamentale per il brand. In questo momento, ci stiamo orientando verso il consolidamento della nostra presenza e del nostro impegno nel lungo termine in tutta Europa. È l'espansione di mercato più significativa dal nostro lancio nel vecchio continente avvenuto nel 2021 e rappresenta l'inizio di una nuova fase di crescita equilibrata e strategica, affiancata all'orientamento sportivo del marchio». «I nostri distintivi modelli dotati di powertrain elettrici - ha aggiunto - esercitano una forte attrazione in Europa e la loro domanda è in crescita.

Grazie a questi nuovi mercati e al nostro coraggioso approccio al motorsport, siamo lieti di presentare ai nuovi clienti il nostro Brand automobilistico orientato al design e alle prestazioni». Sin dal suo sbarco in Europa nel 2021, Genesis ha aperto una nuova strada nel mondo premium e nell'elettrificazione offrendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia, inedite funzionalità per i clienti e un design distintivo e inconfondibile, ispirato alla filosofia stilistica della «Athletic Elegance» del Brand automobilistico oltre che al dinamico spirito coreano. Ancora non sono noti il modello di business e le attività della rete di commercializzazione in tutti i nuovi mercati che verranno comunicati successivamente. Genesis presenterà la sua gamma di modelli completamente elettrici ai nuovi clienti dei quattro paesi europei a inizio 2026, quando inizieranno le consegne. In particolare il GV60, pluripremiato SUV compatto e primo modello completamente elettrico del Brand, Electrified GV70, ammiraglia dei SUV in cui si fondono dinamismo, comfort ed elevata qualità senza ostentazione e Electrified G80, berlina di lusso caratterizzata da una raffinatezza ai vertici della categoria e da un passo maggiorato.

Tutti e tre i modelli sono stati sottoposti a recenti evoluzioni testimoniate da nuove soluzioni tecnologiche all'avanguardia, design ricercato ed aggiornamenti delle specifiche delle batterie, in modo da garantire una grande autonomia e superiori prestazioni. A fare da sfondo all'annuncio di questo ambizioso piano di crescita di Genesis è stata la 24 Ore di Le Mans. Il team di Genesis Magma Racing parteciperà per la prima volta alla competizione di endurance avvalendosi del supporto di IDEC Sport, mentre si prepara per l'ingresso in veste ufficiale nel 2026.