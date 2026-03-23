Genesis si prepara al debutto in Italia: arrivano Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio

MILANO – È sempre più imminente l’arrivo sulle strade italiane del marchio Genesis. Il brand premium di Hyundai a breve debutterà nel nostro mercato. In queste ultime fasi nulla deve essere lasciato al caso, ecco quindi l’annuncio di una squadra di prim’ordine. A guidare le operazioni nel nostro Paese è Charles Fuster, nominato Brand Director per Italia e Francia nel settembre 2025, al quale si aggiungono Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio.

Cacciapuoti assume il ruolo di Marketing & PR Manager, con la responsabilità di coordinare le attività di comunicazione e posizionamento del brand. Il suo percorso professionale include esperienze significative in Mercedes-Benz Italia, dove ha operato come Events, Partnership and Retail Marketing Manager, oltre a incarichi nelle aree di Product Management e Brand Communication. Un profilo che si inserisce perfettamente nella necessità di costruire una narrazione forte e coerente per un marchio ancora nuovo per il pubblico italiano.

Bonfiglio, invece, ricopre il ruolo di Sales Operations Manager e sarà chiamato a gestire e sviluppare le attività commerciali sul territorio. La sua carriera si è sviluppata principalmente all’interno di Hyundai Italia, dove ha ricoperto posizioni come District Sales Manager e Network Development Performance Manager, maturando una conoscenza approfondita delle dinamiche di vendita e della gestione della rete. A queste esperienze si aggiunge un passato in BMW Italia, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il suo profilo nel contesto premium.

Il nuovo team lavorerà in stretta sinergia con l’organizzazione di Hyundai Italia, che metterà a disposizione una struttura consolidata, competenze e risorse per supportare lo sviluppo del brand. Un elemento strategico che consentirà a Genesis di accelerare il proprio ingresso nel mercato, riducendo i tempi di implementazione e garantendo un livello di servizio coerente con le ambizioni del marchio.

«Sono lieto di dare ufficialmente il benvenuto nel nostro team a Stefano e Alessio - ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis Italia - La loro esperienza e le loro competenze rappresentano un’opportunità importante e preziosa per gettare le basi affinché il brand possa crescere anche in Italia, paese che ha sempre saputo apprezzare il design e la qualità. Genesis è un progetto orientato all’eccellenza e sono certo che, grazie al lavoro che svolgeremo insieme, potremo accompagnarne in modo efficace lo sviluppo sul mercato nazionale».

Parallelamente alla costruzione della squadra, Genesis prepara il proprio debutto commerciale con una presenza fisica sul territorio. Il piano prevede l’apertura di due showroom, a Padova e a Roma, nel corso della primavera, momento in cui verranno ufficialmente aperti i listini e avviate le attività di test-drive. A questo si affiancherà una rete post-vendita dedicata, elemento essenziale per garantire un’esperienza cliente coerente con il posizionamento premium del marchio.

Ricordiamo che la proposta di Genesis per il mercato italiano sarà interamente elettrica e articolata su tre modelli. La GV60 si presenta come un C-Suv compatto, lungo poco più di quattro metri e mezzo, caratterizzato da un design distintivo e da un’impostazione dinamica pensata per offrire piacere di guida. L’Electrified GV70, invece, si colloca nel segmento dei D-Suv, con dimensioni superiori ai 4,70 metri con uno stile più orientato al comfort e alla tecnologia. Al vertice della gamma si posiziona l’Electrified G80, berlina che incarna i valori del marchio rappresentando il riferimento di Genesis in Europa.