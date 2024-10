Gentiloni: «Dazi su auto elettriche proporzionati, non c'è motivo di rappresaglie dalla Cina»

Alla Commissione Europea «non siamo mai preoccupati, siamo ragionevoli. Abbiamo fatto una seria indagine che riguarda i rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. Abbiamo adottato decisioni appropriate e molto proporzionate» sulle auto elettriche prodotte in Cina e «non c’è motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con rappresaglie». Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni commenta, a Lussemburgo in conferenza stampa, la decisione della Cina di imporre dazi sul brandy importato dall'Ue, in risposta ai dazi che l'Unione potrebbe adottare entro fine mese sui veicoli a trazione elettrica prodotti in Cina.