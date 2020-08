Germania, a luglio boom di vendite di auto elettriche. La quota di mercato ha toccato l’11,4%

ROMA - Le vendite di auto elettriche in germania hanno raggiunto per la prima volta una quota di mercato superiore al 10% a luglio, beneficiando del raddoppio degli incentivi decisi dal Governo. Lo ha comunicato la Federation of German Manufacturers. Le immatricolazioni di nuove auto elettriche a luglio sono aumentate del 288% su anno, a 35.955 veicoli, con una quota di mercato che ha toccato l’11,4%.

Le vendite di modelli ibridi plug-in, con 19.119 unità, segnano +485% su anno, mentre i modelli puramente elettrici a batteria sono aumentati del 182%, raggiungendo il record di 16.798. Il piano tedesco per accelerare la transizione ecologica si è combinato con un calo dell’Iva di tre punti. Da gennaio a luglio, 129.936 nuove auto elettriche (+128%) hanno trovato acquirenti, con una quota dell’8,5%, su un numero totale di immatricolazioni inferiore del 30% rispetto all’anno precedente. Berlino ha anche deciso a giugno di investire altri 2,5 miliardi per le centraline di ricarica.