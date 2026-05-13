Germania, Associazione costruttori Vda: “Settore auto perderà 225mila posti di lavoro entro il 2035”

Secondo la presidente dell'associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda), Hildegard Müller, l'industria automobilistica del Paese perderà circa 35.000 posti di lavoro in più rispetto alle precedenti previsioni. «Purtroppo, sulla base dei calcoli attuali, dobbiamo ora presumere che entro il 2035 andranno persi 225.000 posti di lavoro», ha dichiarato Müller a Rnd, ricordando che tra il 2019 e il 2025 sono già andati persi circa 100.000 posti di lavoro.

La previsione al 2035 supera di gran lunga le precedenti stime che parlavano di una perdita di 190.000 posti di lavoro nello stesso periodo. Ad essere particolarmente colpiti dai tagli, secondo Vda, saranno i fornitori. Müller ha inoltre attribuito il peggioramento delle prospettive a quella che definisce come una «grave e persistente crisi di competitività" in Germania e in Europa. «Le condizioni stanno peggiorando sensibilmente», afferma Müller citando, tra le sfide che il settore si trova ad affrontare, tasse e imposte elevate, alti costi energetici e del lavoro e un'eccessiva burocrazia.