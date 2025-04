Germania, associazione industria auto (Vda): “Nuovo governo rinnovi incentivi ed esenzioni elettriche”

«La Germania ha bisogno di un governo operativo il prima possibile, anche per riconquistare la leadership in Europa e far fronte alle numerose sfide internazionali. Il fatto che i partner della coalizione abbiano ora raggiunto un accordo di coalizione e quindi positivo». Lo sottolinea la presidente dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda), Hildegard Muller, alla luce dell'accordo di coalizione tra Cdu/Csu e Spd per un nuovo governo. La Vda chiede una «rinnovata attenzione agli incentivi fiscali per promuovere le auto elettriche»: «La proroga dell'esenzione dalla tassa di circolazione per le auto elettriche fino al 2035, l'aumento del tetto massimo del prezzo di listino lordo per la tassa sulle auto aziendali e l'introduzione di una speciale detrazione per ammortamento rappresentano importanti impulsi e supportano l'espansione della mobilita elettrica. Lo stesso vale per la prevista riduzione generale della tassa sull'elettricita al minimo europeo, che rappresenta un contributo importante alla riduzione dei prezzi di ricarica» ha spiegato Muller. Altro elemento «chiave», secondo la Vda, e «l'espansione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di idrogeno, sia per le auto che per i veicoli commerciali».