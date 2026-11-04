Germania, auto elettriche al 37% di quota: volano i marchi cinesi. Anche Mercedes in doppia cifra, oltre il 10% in ottobre

BERLINO – La combinazione tra incentivi federali e prezzi dei carburanti continua a spingere le vendite delle auto elettriche: in ottobre in Germania, il più grande mercato d'Europa, ne sono state immatricolate quasi 94.100, praticamente l'80% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa, pari a una quota del 37% (in gennaio era del 22%). La penetrazione delle elettrificate è schizzata al 75% malgrado una flessione del 5,6% delle ibride (95.931, di cui 28.499 plug-in), i cui volumi sono risultati solo di poco superiori rispetto a quelli delle macchine a zero emissioni. Il paese ha così raggiunto anche un nuovo primato in termini di emissioni di Co2, che per la flotta di nuova immatricolazioni sono scese per la prima volta sotto gli 80 g/km: 79,4, in calo del 21,1%.

La congiuntura economica ha continuato a “premiare” anche le auto alimentate a Gpl, le cui vendite sono lievitate di quasi il 122%, seppur su livelli bassi perché le 2.065 targhe hanno rappresentato appena lo 0,8% di penetrazione. Che è grosso modo la quota di mercato di Porsche, i cui volumi hanno subito una contrazione del 5,7% anche in ottobre (-6,9% da inizio anno), in controtendenza rispetto al mercato, che è cresciuto peraltro solo dell'1,7% (254.492 unità registrate). Il consolidato dei dieci mesi sfiora i 2,477 milioni di unità, in aumento del 4,9%.

In termini percentuali i marchi cinesi hanno messo a segno progressi ancora una volta molto significativi: +506% la Great Wall Motors con 200 targhe (peraltro -40% da gennaio), +289% Leapmotor (1,4% di quota), i cui affari internazionali fanno parte di una joint-venture della quale Stellantis controlla il 51%, +284% Xpeng e +270% Lynk & Co. Per la Zeekr, il marchio di lusso di Geely (già 3.250 registrazioni nel 2026, quindi oltre il 30.000% di incremento), proprietaria di Volvo, oltre che della Lynk & Co, l'Ufficio federale dei trasporti non indica le percentuali, ma con 80 veicoli immatricolati in ottobre e 555 da inizio anno, sono in quintupla cifra come Omoda, gruppo Chery, che è a +21.400 da gennaio con 215 consegne, e Deepal (+2.500% in ottobre con 26 targhe).

Seppur in crescita del 290%, Tesla ha perso la contesa mensile con la Byd (+54%), che ha immatricolato un terzo di auto in più: 5.173 contro 2.932. Bene anche la statunitense "elettrica" a controllo saudita Lucid Motors (+4.100%, ma con 42 consegne). Volkswagen non è più il solo marchio in doppia cifra (18,2%), ancora in flessione (-4%), perché in ottobre Mercedes è arrivata al 10,3% (+8,5%). Bmw è terza con il 9,3% e Skoda (7,7%) si conferma il primo costruttore estero. L'Italia dell'auto continua a faticare con Alfa Romeo (-48%), con Maserati (-42%) e con Ferrari (-13-1%) e sorride praticamente solo con Lamborghini (+8,6%) e Fiat (+7,4%).