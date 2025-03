Germania, cala la fiducia delle aziende automotive: il 75% blocca nuovi investimenti

«Le aziende automobilistiche di medie dimensioni stanno sempre piu frenando gli investimenti in Germania». Questo uno dei risultati di un recente sondaggio condotto dall'Associazione tedesca dell'industria automotive (Vda) tra 150 fornitori e produttori di medie dimensioni di rimorchi, carrozzerie e autobus. Dall'indagine, condotta tra l'11 e il 26 febbraio, emerge che il 75% delle aziende ha dichiarato di «posticipare, trasferire o annullare completamente» gli investimenti pianificati in Germania. Un valore in aumento rispetto ad ottobre (69%), cosi come e aumentato lo spostamento degli investimenti all'estero, che, secondo il nuovo sondaggio, circa un'azienda su tre (29%) sta pianificando (dal 23% dell'ottobre 2024). Un ulteriore 14% prevede di annullare gli investimenti e solo l'1% delle aziende ha dichiarato di voler aumentare i propri investimenti in Germania alla luce della situazione attuale. L'attivita di investimento in Germania e principalmente influenzata dai costi del lavoro (58%). Anche la situazione delle vendite e le aspettative per il mercato auto tedesco ed europeo svolgono un ruolo (per il 56%).

La maggior parte delle aziende automobilistiche di medie dimensioni in Germania valuta il 2025 finora in modo negativo. Mentre nel sondaggio precedente di ottobre dell'anno scorso, il 17% delle aziende intervistate si aspettava che le proprie attivita commerciali «migliorassero» rispetto all'anno precedente, solo il 13% si aspetta questo nel 2025. Il 43% prevede che il proprio sviluppo economico peggiorera e il 45% si aspetta che la situazione rimanga piu o meno la stessa dell'anno scorso. Secondo l'indagine sull'automotive, «la sfida piu grande per le aziende automobilistiche di medie dimensioni continua a essere l'eccessiva burocrazia»: il 90% delle aziende dichiara di esserne «pesantemente» o «molto pesantemente gravato». Cio e coerente con il fatto che il 93% delle aziende ha dichiarato che il prossimo governo federale dovrebbe fare della riduzione della burocrazia «una priorita del suo lavoro». L'indagine mostra anche che la densita della burocrazia e della regolamentazione ha un impatto negativo anche sull'attivita di investimento delle aziende; un'azienda su due (50%) ha dichiarato di avere un impatto negativo sull'attivita di investimento in Germania.

Non solo. L'indagine della Vda conferma che «gli elevati prezzi dell'energia continuano a rappresentare uno svantaggio significativo in termini di localizzazione»: il 61% delle aziende e pesantemente o addirittura molto pesantemente gravato dai prezzi dell'elettricita e il 50% dai prezzi del gas. Cio e coerente con il fatto che otto aziende su dieci (79%) sostengono la riduzione dei costi energetici come «priorita politica». Nel sondaggio, il 75% delle aziende ha anche affermato di essere pesantemente o molto pesantemente gravato da tasse e imposte. Il 78% delle aziende sostiene l'allentamento dei requisiti di rendicontazione e delle statistiche, il 69% sostiene la riduzione dei costi del lavoro e il 65% sostiene la riduzione di tasse e imposte. «Mentre la concorrenza internazionale tra sedi si intensifica e la pressione geopolitica continua a crescere, la competitivita della Germania come sede aziendale si sta erodendo, il che ha un impatto particolarmente evidente sulle piccole e medie imprese - ha sottolineato la presidente della Vda, Hildegard Muller -. Tuttavia, questa situazione difficile e rimasta politicamente irrilevante per troppo tempo. Il programma di un nuovo governo federale e le trattative di coalizione devono quindi essere: abbiamo bisogno di un programma ambizioso per l'attrattiva della sede e la competitivita con riforme concrete. Data la situazione globale in rapida evoluzione e le diverse sfide globali, i politici a Berlino devono concentrarsi su tutto cio che crea crescita. Dopo tutto, la forza economica e il fondamento e la base per superare le diverse sfide globali ed essere in grado di sopravvivere a lungo termine».

Attualmente, il 41% delle aziende lamenta una carenza di lavoratori qualificati e manodopera. Sebbene si tratti di un leggero aumento rispetto all'ultima indagine (ottobre: 37%), la cifra e ancora relativamente bassa. A titolo di confronto, nella primavera del 2023 era dell'85%. Anche la quota di aziende che ha dichiarato di avere difficolta a soddisfare la domanda di lavoratori qualificati a breve e medio termine e relativamente bassa, attestandosi al 33%. Queste cifre sono un ulteriore segnale di allarme, in quanto dimostrano che il debole sviluppo economico complessivo, in particolare nell'industria, sta avendo sempre piu ripercussioni sul mercato del lavoro. Oltre la meta delle aziende intervistate (56%) ha inoltre dichiarato di ridurre l'occupazione in Germania (ottobre: 54%). Solo l'11% sta attualmente aumentando l'occupazione in Germania.