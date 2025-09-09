Germania, cancelliere Merz all'IAA: «No a obiettivi politici per l'industria auto, l'Ue faccia i conti con la realtà»

«L'impegno politico unilaterale a favore di determinate tecnologie non solo è fondamentalmente la strada sbagliata da seguire in termini di politica economica per questi settori, ma non è nemmeno la strada che ci consentirà di raggiungere in modo affidabile i nostri obiettivi comuni», lo ha detto il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz intervenendo all'inaugurazione dell'Iaa 2025 di Monaco, uno dei più grandi eventi al mondo dedicato all'industria automobilistica. «Abbiamo bisogno di maggiore flessibilità nella regolamentazione. Abbiamo bisogno di una regolamentazione europea intelligente, affidabile e flessibile. È più necessaria che mai. Vogliamo raggiungere la protezione del clima attraverso l'apertura tecnologica nel modo più efficiente possibile in termini di costi» ha poi sottolineato Merz. Per Merz, inoltre, la Germania deve restare il paese «che da forma alla trasformazione della mobilità e non è costretto a correre dietro gli altri».