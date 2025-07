Germania, crescono le esportazioni di auto, per le elettriche è boom (+25%)

Da gennaio a maggio 2025, dalla Germania sono state esportate circa 1,5 milioni di autovetture nuove, per un valore di 57,9 miliardi di euro. Secondo l'Ufficio federale di statistica (Destatis), le esportazioni di auto nuove sono aumentate dell'1,1% in volume rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini di valore, sono aumentate dello 0,4%. L'export ha rappresentato l'8,8% delle esportazioni tedesche totali nel periodo gennaio-maggio 2025, quota invariata rispetto al periodo gennaio-maggio 2024. Le destinazioni piu importanti sono state Regno Unito, Stati Uniti e Italia (32,2% del totale tedesco). Circa 183.000 auto, pari al 12,4% delle auto nuove, sono state esportate nel Regno Unito, 181.000 (12,3%) negli Stati Uniti e 111.000 (7,5%) in Italia.

Con 181.000 auto per un valore di 8,8 miliardi di euro, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite dell'1,9% in volume e del 3,2% in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di gran lunga maggiore delle esportazioni verso gli Stati Uniti e stata quella delle auto con motore a combustione interna, con 102.000 unita, pari al 56,4%. Seguono le auto elettriche con il 25,7% (47.000 auto) e i veicoli ibridi con il 17,9% (32.000 auto). Le esportazioni di auto nuove con motore a combustione interna verso gli Stati Uniti sono quindi diminuite dell'11,8% nei primi cinque mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre sono stati esportati molti piu veicoli ibridi rispetto all'anno precedente (+36,3%).

Al contrario, si e registrato solo un leggero aumento delle auto elettriche (+3,2%). Considerando solo i primi tre mesi del 2025, le esportazioni di auto nuove verso gli Stati Uniti sono aumentate del 14,7% in volume rispetto all'anno precedente. Ad aprile e maggio 2025, sono state esportate negli Stati Uniti un totale del 23,5% in meno di autovetture rispetto allo stesso periodo del 2024. Destatis spiega che l'export di nuovi veicoli con motore a combustione interna ha rappresentato la quota maggiore in termini di volume nei primi cinque mesi del 2025: il 52,1% delle esportazioni tedesche di auto nuove presentava questo tipo di propulsione. Seguono le auto elettriche (28,3%) e i veicoli ibridi (19,6%).

Mentre le esportazioni di motori a combustione interna sono diminuite a 767.000 auto (-11,1%), le auto elettriche esportate sono state significativamente piu numerose rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 416.000 (+25,3%). Anche le esportazioni di veicoli ibridi sono aumentate, con 289.000 auto (+10,7%). In termini di valore, la tendenza e ancora piu marcata per i tipi di propulsione: da gennaio a maggio 2025, sono stati esportati il 17,0% in meno di motori a combustione interna in termini di valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le auto elettriche sono aumentate del 27,2% e i veicoli ibridi del 20,6% rispetto all'anno precedente. Sul lato importazioni, nei primi cinque mesi del 2025 sono state spedite in Germania circa 741.000 auto, per un valore di 21,1 miliardi di euro.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, le importazioni sono diminuite del 5,7% in volume e del 3,5% in valore. La maggior parte delle autovetture nuove importate, pari al 14,5%, proveniva dalla Spagna (107.000 autovetture), seguita dalla Repubblica Ceca (13,6%, 101.000 autovetture) e dalla Slovacchia (11,0%, 82.000 autovetture). Dalla Cina sono state importate 45.000 autovetture, pari al 6,1% del totale delle importazioni di autovetture nuove e all'11,6% in meno rispetto ai primi cinque mesi del 2024. Nonostante il calo, la Cina e salita al quarto posto tra i principali paesi di origine delle autovetture nuove, superando gli Stati Uniti.

Da gennaio a maggio 2025, circa 40.000 autovetture nuove sono state importate dagli Stati Uniti (il 5,3% del totale delle importazioni di autovetture nuove). Si tratta di un calo del 30,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Paese e quindi sceso al quinto posto tra i principali paesi di origine delle autovetture nuove. Anche tra i veicoli importati, il motore a combustione interna e stato il tipo di trazione piu diffuso, rappresentando il 57,3% (425.000 auto), seguito dai motori ibridi con il 26,7% dei veicoli importati (198.000 auto). I veicoli esclusivamente elettrici hanno rappresentato il 16,0% (119.000 auto).