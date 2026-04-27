Germania, ex ministro delle finanze Lindner diventa amministratore delegato di Autoland AG

L'ex ministro delle Finanze tedesco e leader dell'FDP Christian Lindner dovrebbe assumere il prossimo anno la carica di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo di vendita di automobili Autoland AG. Il nome di Lindner si lega alla caduta del governo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz, predecessore del cancelliere attuale Friedrich Merz. Il licenziamento di Lindner pose di fatto fine, nel 2024, alla coalizione «semaforo» composta dalla SPD, i Verdi e la FDP. «L'azienda deve passare nelle mani del management. E il primo leader del management è il signor Lindner. Diventerà il CEO del gruppo», ha dichiarato il fondatore dell'azienda Wilfried Wilhelm Anclam in un podcast della rivista di settore Autohaus.

Entrambi sarebbero «già nel bel mezzo del passaggio di consegne», ha affermato Anclam, intervistato insieme a Lindner. In quell'occasione ha dichiarato: «Ciò avverrà entro il prossimo anno». All'inizio dell'anno Lindner era entrato a far parte dell'azienda in qualità di direttore delle vendite. Il presidente del consiglio di amministrazione e proprietario Anclam ha elogiato la collaborazione con il 47enne. Autoland AG è, secondo le proprie dichiarazioni, il più grande gruppo di vendita di automobili indipendente dai marchi in Germania. La sede centrale dell'azienda si trova a Sandersdorf-Brehna, nel Land della Sassonia-Anhalt. L'azienda commercializza auto nuove e usate di tutte le marche in 37 sedi e tramite vendita online.