Germania, governo estende a tutto il 2022 sussidi per auto elettriche. Fino 9mila euro per le full electric, 6.750 per le ibride plug-in

BERLINO - Il nuovo ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha annunciato un’estensione dei sussidi statali concessi agli acquirenti di auto elettriche. Habeck, un alto membro del partito dei Verdi nel governo di coalizione della Germania, ha spiegato che il sussidio sarà disponibile fino alla fine del 2022. Originariamente doveva scadere alla fine di quest’anno. Dal 2023 in poi, solo alcuni veicoli elettrici saranno sovvenzionati, secondo il suo ministero, un nuovo organismo generale ufficialmente chiamato Ministero federale per gli affari economici e l’azione per il clima. Le auto ammissibili saranno valutate in base all’uso estensivo del motore elettrico nell’auto e all’autonomia del veicolo.

«Saremo più ambiziosi per quanto riguarda i finanziamenti, al fine di dare un ulteriore impulso all’elettromobilità e di rafforzare i nostri sforzi contro il cambiamento climatico», ha detto Habeck. Gli acquirenti di auto puramente elettriche in Germania continueranno a ricevere sovvenzioni fino a 9.000 euro (10.140 dollari) nel 2022. Gli ibridi plug-in saranno sovvenzionati per un massimo di 6.750 euro. L’aumento dei sussidi governativi per le auto completamente elettriche e ibride ha portato a un forte aumento delle registrazioni di nuove auto nell’ultimo anno.