Germania, Governo finanzia creazione punti ricarica elettrica in edifici residenziali

Il Governo tedesco, attraverso il Ministero federale dei trasporti (Bmv) ha stabilito di supportare con un nuovo programma di finanziamento del valore di 500 milioni di euro lo sviluppo di infrastrutture di ricarica nei parcheggi e nei posti auto all'interno o attorno agli edifici residenziali. Il progetto, specifica la nota di Bmv, si rivolge in particolare agli edifici esistenti per fornire infrastrutture di ricarica ai circa 9 milioni di posti auto in parcheggi privati. Secondo le informazioni fornite da Ministero i finanziamenti verranno messi a disposizione dal prossimo 15 aprile per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica private, come le wallbox, unitamente alle relative apparecchiature tecniche, al collegamento alla rete e ai necessari lavori di costruzione.

«Il passaggio a un'auto elettrica spesso fallisce non per mancanza di desiderio, ma piuttosto per la mancanza di opzioni di ricarica a casa - ha commentato Patrick Schnieder, Ministro federale dei trasporti - Soprattutto in Germania, una grande parte della popolazione vive in edifici plurifamiliari, ma i relativi parcheggi sono attualmente dotati di infrastrutture di ricarica inadeguate». «Vogliamo cambiare questa situazione con il nostro programma di finanziamento da 500 milioni di euro. Stiamo rendendo gli investimenti in opzioni di ricarica private significativamente più attraenti e portando l'infrastruttura dove è necessaria. Perché l'elettromobilità ha successo solo se è pratica nell'uso quotidiano».

Aspetti chiave del programma sono la capacità di ricarica per punto di ricarica non deve superare i 22 kW e la presentazione delle domande possono essere presentate fino al 10 novembre 2026. Una delle condizioni per ricevere il finanziamento è che almeno il 20% dei posti auto esistenti in un edificio plurifamiliare sia predisposto per l'elettrificazione. L'importo del finanziamento per elettrificare ogni posto auto sarà al massimo di 1.300 euro senza wallbox, di 1.500 con wallbox e di 2.000 con presa che supporta la ricarica bidirezionale.