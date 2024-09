Germania, governo pronto a 585 milioni incentivi per auto elettriche. In picchiata le vendite ad agosto: -69%

Il governo federale tedesco corre ai ripari dopo i dati sul rallentamento delle vendite di auto elettriche introducendo nuovi vantaggi fiscali spera che possa anche alleviare la crisi che affligge le case automobilistiche tedesche, in particolare la Volkswagen. L'esecutivo, guidato da Scholz, pensa a vantaggi fiscali pari a 585 milioni di euro l'anno prossimo e si prevede che saliranno a 650 milioni di euro entro il 2028. E' quanto emerge da due indicazioni redazionali del Ministero federale delle finanze sui cui il Consiglio dei ministri deciderà mercoledì, come anticipa il quotidiano Handelsblatt.

Le vendite di auto nuove in Germania sono crollate in agosto, soprattutto nel segmento dei modelli elettrici, che ha registrato un calo delle immatricolazioni del 69% su base annua, ha riferito oggi l'Ufficio federale di Veicoli a motore (Kba). I dati mostrano che sono diminuiti anche i valori di quasi tutti gli altri tipi di propulsione. Per le auto con motore diesel il calo è stato del 24,4%, per quelle con motore a benzina del 7,4%. Considerando tutte le tipologie di propulsione, la diminuzione del numero di nuove immatricolazioni è stata del 27,8%.