Germania, governo stanzia altri 3 mld a sostegno industria auto

BERLINO - Il governo tedesco ha annunciato un ulteriore pacchetto di sostegno di 3 miliardi di euro (circa 3,56 miliardi di dollari) per la sua industria automobilistica, portando il totale degli aiuti finanziari del paese per l’industria quest’anno a 5 miliardi di euro (circa 5,94 miliardi di dollari). L’annuncio è arrivato dopo un incontro della Cancelliera tedesca Angela Merkel con funzionari e rappresentanti dell’industria. «Siamo tutti consapevoli del fatto che l’industria sta attraversando una fase difficile che riguarda centinaia di migliaia di posti di lavoro», ha sottolineato il ministro dell’Economia Peter Altmaier. Il pacchetto di stimolo dovrebbe aumentare le vendite dell’industria automobilistica, che ha subito un calo delle vendite a causa della pandemia di Covid-19, e sostenere la produzione di auto elettriche, ha spiegato Steffen Seibert, portavoce della Merkel. «Vogliamo unire il percorso per uscire dalla crisi economica con quello per uscire dalla crisi climatica», ha spiegato il ministro dell’Ambiente Svenja Schulze.