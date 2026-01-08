Germania, i Suv sono un terzo delle immatricolazioni nel 2025. Le compatte continuano a perdere terreno: 16,7% di quota

Secondo i dati ufficiali, un'auto su tre immatricolata per la prima volta in Germania nel 2025 è stata un Suv. Con 950.895 nuove immatricolazioni, il segmento ha raggiunto una quota di mercato record del 33,3%, secondo i dati dell'Autorità Federale per i Trasporti (Kba). Nel 2024 sono stati immatricolati circa 100.000 Suv in meno, con una quota di mercato del 30,2%. Al contrario, la categoria delle auto compatte, un tempo una delle preferite dagli acquirenti di auto tedeschi, continua a perdere terreno. Con 476.480 nuove immatricolazioni, rappresenta solo il 16,7%, due punti percentuali in meno rispetto al 2024. Il segmento delle auto compatte si colloca al terzo posto, mantenendo una posizione relativamente stabile con 337.443 veicoli e una quota di mercato dell'11,8%, davanti ai Suv, che hanno registrato un leggero calo a 311.061, pari al 10,9%.

Le immatricolazioni di auto extra-piccole (note come mini), di auto di fascia media e alta, nonché di auto sportive, sono diminuite nettamente nel 2025. Al contrario, il segmento di fascia medio-alta ha registrato un aumento. Il segmento dei Suv ha ampliato la sua quota di mercato quasi ininterrottamente negli ultimi anni. Nel 2019, ha sostituito la classe compatta come segmento numero uno in Germania. Tuttavia, la situazione è diversa per quanto riguarda il parco veicoli: dei quasi 49,6 milioni di auto immatricolate in Germania, 11,1 milioni erano utilitarie e solo 7,1 milioni erano SUV, secondo i dati del 1° ottobre 2025.