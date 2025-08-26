Germania, il settore auto ha perso 52 mila posti di lavoro in un anno

Il settore industriale tedesco sta rapidamente perdendo occupazione con il settore automobilistico più colpito di altri, secondo un'analisi della società di consulenza EY. Il settore automobilistico ha tagliato un totale netto di circa 51.500 posizioni in un anno, quasi il 7% della forza lavoro del settore, secondo EY. Complessivamente, l'occupazione nell'industria è scesa del 2,1%, attestandosi a 5,42 milioni di lavoratori al 30 giugno, con un calo di circa 114.000 posti di lavoro in 12 mesi, secondo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Dal 2019, la forza lavoro si è ridotta di circa 245.000 unità, pari al 4,3%. La flessione si verifica in un contesto di calo del fatturato industriale, che è sceso del 2,1% nel secondo trimestre, l'ottavo calo consecutivo.

Tutti i settori, ad eccezione dell'elettronica, hanno registrato un calo delle vendite, con le case automobilistiche che si trovano ad affrontare una domanda debole, la concorrenza cinese e la transizione ai veicoli elettrici. I ricavi del settore automobilistico sono diminuiti dell'1,6%. L'industria tedesca è inoltre sotto pressione a causa degli elevati costi energetici, della burocrazia, della debole domanda interna e delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. EY ha osservato che i dazi statunitensi e il crollo delle esportazioni verso la Cina hanno colpito duramente i produttori tedeschi.

Grandi aziende, tra cui Mercedes-Benz, VW, Bosch, Continental e ZF, hanno annunciato programmi di riduzione dei costi, mentre Porsche prevede di chiudere la sua controllata Cellforce, specializzata in batterie. La perdita di posti di lavoro non riguarda solo il settore automobilistico: i settori della meccanica e della produzione di metalli hanno perso rispettivamente 17.000 e 12.000 posti di lavoro, mentre i settori chimico e farmaceutico sono rimasti sostanzialmente stabili. EY ha avvertito che è probabile che la tendenza continui, colpendo neolaureati e giovani ingegneri, che avranno minori opportunità.

La società di consulenza ha sottolineato come i settori automobilistico e dei macchinari stiano assumendo un numero significativamente inferiore di giovani rispetto agli anni precedenti. «Assisteremo a un aumento della disoccupazione tra i laureati, cosa che in Germania non accadeva da molto tempo», ha affermato Jan Brorhilker, managing partner di EY.