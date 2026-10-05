Germania, incentivi con la “scossa”: elettriche al 34,5% in settembre. E Tesla torna a superare Byd

BERLINO – Spinte dei nuovi incentivi federali che hanno sostenuto l'acquisto di 100.000 macchine da maggio in poi («oltre le aspettative», ha commentato il ministro dell'ambiente Carsten Schneider), in Germania le elettriche hanno rappresentato il 34,5% delle immatricolazioni di settembre: 88.599 su 256.774 (+9%). Significa che la quota delle elettrificate (187.470 incluse le ibride e le plug-in) ha superato un nuovo livello da primato, oltre il 73%. I prezzi (altissimi) di benzina e diesel, pure appena calmierati da un intervento da 2,5 miliardi di euro disposto dal governo e in vigore fino a fine anno, hanno anche rilanciato l'interesse per le alimentazioni a Gpl: +80% nel mese, seppur con un'incidenza dello 0,6%.

La “svolta” ha avuto effetti estremamente positivi sulle emissioni medie sulla flotta di nuova registrazione, quelle di Co2 sono crollate di quasi il 20% a meno di 83 g/km. Da inizio anno il mercato tedesco dell'auto – la cui industria è in palese sofferenza per via delle difficoltà dei propri costruttori in Cina e dai dazi statunitensi imposti da Trump – è cresciuto del 5,3% con poco meno di 2,222 milioni di targhe. Anche lo scorso mese le vendite sono state trascinate dal canale privati, i cui volumi sono lievitati del 28,5% superando il 40% di quota. Al contrario, la “aziendali” hanno subito una contrazione dell'1,2%.

I marchi riconducibili alla Cina hanno contabilizzato ancora una volta crescita rilevanti: è il caso della Great Wall (+229%, seppur con 227 consegne), della Deepal (+158%, 31, ma +1.217% da inizio anno), della Leapmotor (+191% e 2.652 immatricolazioni: la quota di mercato nel 2026 è dello 0,7%), della Lynk & Co (+151%, 113), della Omoda, uno dei brand della Chery, (+6.200%, ma con 63 auto, tre volte tanto da gennaio in poi), della Smart, la joint-venture tra Geely e Mercedes (+138%, 1.071 macchine in settembre) e della Xpeng (+419%, 1.250 auto solo lo scorso mese) senza contare la Zeekr (58 auto in settembre e 475 nell'anno) per la quale l'Ufficio federale dei trasporti non ha ancora pubblicato le crescite percentuali.

Aumenti significativi sono stati fatti registrare anche dalla turca Togg, che con 291 auto immatricolate da inizio anno viaggia a +1.064%, e dalle statunitensi Lucid (+420% nel mese) e Tesla (+269%) che con 12.552 consegne ha doppiato la rivale della Repubblica Popolare Byd (+86%), che si è fermata a 6.040. La casa automobilistica guidata da Elon Musk è tornata a superare quella cinese anche nei nove mesi con 44.810 targhe (+202%) contro 42.788 (+262%).

L'onore dei marchi italiani è stato salvato da Lamborghini (+22%), uno dei marchi della galassia Volkswagen, e da Fiat, che ha consegnato 4.812 auto con una crescita di poco superiore a quella del mercato, mentre Ferrari ha ceduto il 22%, Alfa Romeo il 45,4% e Maserati il 61%. Volkswagen, ancora in retro (-6,1% in settembre) resta sempre il solo marchio in doppia cifra (quasi 42.500 auto per una quota del 16,5%), seguita da Mercedes (8,4%) e da Skoda (7,7%), che continua a essere il primo marchio estero.