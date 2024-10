Germania, industria auto sollecita governo ad opporsi ai dazi Ue. Scholz: «Serve soluzione con Cina, ci auto-danneggiamo»

L'influente lobby tedesca dell'industria automobilistica ha esortato mercoledì il governo tedesco a opporsi alle tariffe punitive proposte dall'Ue sui veicoli elettrici cinesi importati. Il voto sulle tariffe da parte dei Paesi dell'Ue è previsto per venerdì e le tariffe entrerebbero in vigore alla fine del mese. “Un voto da parte degli Stati dell'Ue per imporre tariffe aggiuntive elevate sulle auto elettriche provenienti dalla Cina a partire dalla fine di ottobre sarebbe un ulteriore passo indietro rispetto alla cooperazione globale”, ha dichiarato alla dpa Hildegard Muller, presidente dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda). “Questa misura aumenta ulteriormente il rischio di un conflitto commerciale globale”, ha aggiunto. Le case automobilistiche tedesche, che hanno investito nel mercato cinese e contano molto sulle vendite in questo paese, si sono generalmente opposte alle tariffe per il timore di essere colpite da azioni di ritorsione da parte del governo cinese.

Resta da vedere come il governo tedesco voterà sulle misure. Un “no” alle tariffe punitive e un'astensione sono entrambi considerati possibili. La questione avrà probabilmente un ruolo importante nell'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron che si terrà a Berlino a mezzogiorno. In passato, Macron si è generalmente espresso a favore di misure punitive contro le esportazioni cinesi di veicoli elettrici. “Il governo tedesco deve prendere una posizione chiara venerdì, e non essere d'accordo, ma respingere”, ha detto Muller. “L'astensione non è un'opzione. Berlino è chiamata a prendere una posizione chiara e allo stesso tempo a chiedere ulteriori negoziati costruttivi tra tutte le parti coinvolte”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz rivendica che si arrivi a una soluzione attraverso la contrattazione con Pechino per evitare i dazi sulle auto. «Naturalmente dobbiamo difendere la nostra economia dalle pratiche di commercio sleale», ha detto il cancelliere intervenendo ai 75 anni dall'associazione delle imprese del commercio estero BGA. «La reazione come Ue però non deve comportare che danneggiamo noi stessi - ha aggiunto -. Per questo dobbiamo andare avanti con le trattative con la Cina rispetto alle auto elettriche».