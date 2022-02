Germania, industria dell'auto stima vendite +7% a 2,8 milioni nel 2022

BERLINO - L’associazione tedesca dell’industria automobilistica (Vva) ha annunciato che si aspetta circa 2,8 milioni di nuove registrazioni di autovetture in Germania nel 2022. Questo significherebbe circa il 7% in più di auto nuove sulle strade rispetto al 2021, ha sottolineato il presidente dell’associazione Hildegard Mueller. L’anno scorso, ci sono state 2,62 milioni di nuove immatricolazioni di autovetture in Germania, dei marchi Volkswagen, Bmw e Mercedez-Benz. Le vendite di veicoli passeggeri sono state significativamente depresse dalle strozzature di fornitura per i semiconduttori in particolare. Mueller aveva precedentemente detto che i problemi sarebbero probabilmente continuati nell’anno in corso.

L’industria automobilistica tedesca è ancora molto al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nel 2020 la cifra delle nuove immatricolazioni era di 3,6 milioni, secondo i dati del governo. Mueller ha chiesto una maggiore velocità nello sviluppo della produzione europea di semiconduttori e batterie. «Se la Germania vuole essere anche in futuro un leader del mercato mondiale, deve costruire ora fabbriche di semiconduttori», ha annunciato alla presentazione dell’outlook annuale. «I piani iniziali per espandere la produzione di batterie in Germania e in Europa esistono già. È importante che i piani siano attuati rapidamente in modo che la creazione di valore per l’industria automobilistica possa essere mantenuta in Europa», ha detto.