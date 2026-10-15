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Germania, la Tesla Y supera la Volkswagen Golf ed è l'auto più venduta del mercato tedesco
Germania, incentivi con la “scossa”: elettriche al 34,5% in settembre. E Tesla torna a superare Byd
La Tesla Y supera per numero di immatricolazioni la Golf in Germania, diventando a settembre l'auto più venduta. Un passaggio anche simbolico, se l'auto elettrica di Elon Musk - sospinta dai prezzi del diesel alle stelle - scalza la macchina piu amata dalla classe media tedesca. La Tesla, come spiega il sito specializzato Electrive, concentra le proprie consegne nell'ultima parte del trimestre: questo permette di registrare in qualche mese risultati straordinari, generando titoli su siti e giornali. Era già successo che la Tesla, proprio per queste strategie, superasse la Golf nel settembre 2022, prima che l'avanzata dell'elettrico in Germania subisse uno stop.
giovedì 15 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 19:38 | © RIPRODUZIONE RISERVATA