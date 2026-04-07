Germania, le elettriche (+66%) spingono mercato e marchi cinesi: +16% in marzo. Crescita in quadrupla cifra per Aston Martin

BERLINO – In marzo le elettriche hanno dato la scossa al mercato tedesco dell'auto: con una crescita dei volumi del 66,2% hanno contribuito all'aumento generale del 16% nel mese (294.161 immatricolazioni) e anche del 5,2% contabilizzato nel primo trimestre. Nel proprio comunicato ufficiale, l'ufficio federale dei trasporti non ha tuttavia diffuso il dato sulla riduzione delle emissioni medie di Co2, che in febbraio era sceso a 102,6 g/km.

Le Bev targate in marzo sono state 70.663, quasi il doppio di quelle consegnate in Italia nei primi tre mesi (oltre 38.000) e circa 700 in più rispetto a quelle a benzina registrate in Germania: l'incidenza sul totale è stata del 24%. Incluse le ibride e le plug-in (poco meno di 30.000 unità, +13%), la quota elettrificata ha superato il 64%. Lo scorso mese è stato anche quello della nuova primavera di Tesla, che con 9.252 immatricolazioni è lievitata del 315% (peraltro sulla base del deludente andamento del 2025), superando la rivale Byd (+327% con 3.438 unità).

Anche altri marchi elettrici hanno messo a bilancio crescite considerevoli: le cinesi Leapmotor, che ha un'intesa con Stellantis, (+318% e 1.388 esemplari venduti), e Xpeng (+212% e 540 targhe), la sino scandinava Lynk & Co (+4.433%, peraltro con numeri ridottissimi e sempre dopo un 2025 avaro di soddisfazioni), la sino tedesca Smart (+190% con quasi 700 targhe) e la statunitense a controllo saudita Lucid Motors (+143%, ma con appena 17 auto elettriche registrate). Marzo ricco di soddisfazioni anche per la Aston Martin (+3.300 con 68 unità immatricolate) e Alpine (+138,5% e 124 auto commercializzate).

Tra i marchi italiani, "sorride" praticamente solo Fiat (+29% e una quota di mercato del 2,2%, poco più di Kia, ma anche meno di Mazda). Il primo costruttore e sempre il solo in doppia cifra resta Volskwagen (+3,2%), che nel mese si è attestato al 17,9% (-5,3% da inizio anno), ma il gruppo conferma al secondo posto Skoda (+34% in marzo e quasi +25% nel trimestre), che nel mese ha una penetrazione dell'8,4%, mentre nel 2025 è dell'8,9% davanti a Bmw (in marzo) e Mercedes (da gennaio in poi).