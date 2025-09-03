Germania, mercato auto in crescita anche in agosto. Elettrificate quasi al 60%: Tesla scivola ancora (-39%), bene Alfa e Maserati

BERLINO – Il secondo mese consecutivo di crescita ha ulteriormente avvicinato il mercato automobilistico della Germania alla parità: tra gennaio e agosto il calo delle immatricolazioni si è ridotto all'1,7% con quasi 1,875 milioni di targhe. Lo scorso mese sono state consegnate 207.229 vetture nuove, con un aumento del 5% e il canale privati andato meglio (+7,4%) rispetto a quello aziendale (+3,9%), che vale tuttavia sempre due terzi delle vendite (64,4%).

Ancora una volta i volumi delle elettrificate hanno superato abbondantemente la metà di quelli totali, avvicinando il 60% (58,8%). Le elettriche pure hanno raggiunto il 19% (39.367 registrazioni) con una crescita di quasi il 46%. Sono poi state commercializzate 23.973 plug-in (+76,7%), pari ad una incidenza dell'11,6%, per complessive 82.578 ibride (+19,1%) che hanno inciso per il 39,8% sulle vendite di agosto. Sempre in calo le emissioni medie di Co2 della flotta di nuova immatricolazione, scese di poco meno dell'11% in agosto a 105 g/km contro i 107,4 di luglio e i 109,6 di giugno.

La spinta al mercato è arrivata in parte ancora dai marchi del gruppo Volkswagen con quello principale, sempre il solo in doppia cifra (18,1% nel mese) a +6%, con Seat / Cupra (6,1%) a +20% e con Audi (7,4%) a +13,2%, da alcuni brand più esclusivi e sportivi (naturalmente più in termini percentuali che in valori assoluti) come Alpine (+422%), Aston Martin (+283%), Bentley (+233%) e Rolls-Royce (+112%) e dai costruttori più sbilanciati sull'elettrificazione, cinesi in particolare, anche perché le ultime indagini danno gli automobilisti tedeschi sempre più “aperti” rispetto alle auto che arrivano dalla Repubblica Popolare.

E così, mentre Tesla continua nella propria involuzione (-39% anche in agosto che porta il consolidato da inizio anno a 11.441 consegne, -56%), la Byd continua a “volare” (+411% nel mese con 8.563 targhe nel 2025), i marchi “minori” del gruppo Geely si riprendono (+1.650% per la Lynk & Co e +80% per Polestar), “tirano” sia Mg (+260% con l'1% di quota) sia Maxus (+167%) e decollano la Xpeng (+758% nel mese e +1.917,5% finora con 1.614 immatricolazioni) e la Leapmotor (già 3.531 auto commercializzate in 8 mesi), senza contare la coreana Kgm (+176% e +56% nell'anno con 2.061). Fra i marchi italiani bene Alfa Romeo (+56% con 569 registrazioni) e Maserati (+55% nel mese e 503 consegne nell'anno) e in ripresa Fiat, che in agosto ha guadagnato il 7,9%, ma da inizio anno resta negativa (-16,8%).